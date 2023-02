Weer geen thuisrace in China voor Zhou: "Toen was het al te laat"

In 2022 stond Zhou Guanyu voor het eerst op de Formule 1-grid, maar hij moest het destijds zonder thuisrace stellen. De Grand Prix van China werd toen niet eens opgenomen op de kalender van de koningsklasse vanwege de aanhoudende maatregelen omtrent het coronavirus. Op de eerste versie van de kalender voor 2023 keerde de race op het Shanghai International Circuit terug op het programma, maar ook dit jaar brengt de sport geen bezoek aan de omloop. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat de race eind 2022 al van de kalender werd gehaald. Doordat de Chinese overheid de maatregelen vervolgens schrapte, was er even hoop op een terugkeer van de race, maar uiteindelijk werd besloten om de GP van China toch niet te laten terugkeren op de kalender.

Zodoende wordt de Chinese Grand Prix voor het vierde jaar op rij niet verreden. Een tegenvaller voor Zhou, die in zijn tweede F1-seizoen graag voor eigen publiek had willen racen. "Het is heel teleurstellend", zegt de Alfa Romeo-coureur bij de onthulling van de C43 over het ontbreken van zijn thuisrace op de F1-kalender. "Ik volgde de situatie met de organisatie in China op de voet. De race werd eerst geannuleerd, maar daarna was er hoop op een terugkeer omdat de grens weer werd geopend. Toen was het echter al te laat, want dat gebeurde in januari terwijl de race in april zou moeten plaatsvinden. Ze hebben gepusht voor een Chinese GP in september, maar uiteindelijk kregen ze een plek in het begin van het jaar. Het was altijd een lastige. En vanwege de onzekere situatie besloot F1 om de race van de kalender te halen."

Zhou toont zodoende ook begrip voor het besluit en heeft goede hoop dat de GP van China in 2024 wel weer verreden wordt. Zijn contract loopt echter na het aankomende seizoen af en dus weet hij dat hij aan de bak moet om er volgend jaar wél bij te zijn voor eigen publiek. "Alles is nu open, er is geen quarantaine meer en daar ben ik heel blij mee. Nu kan ik zelf in ieder geval vaker terugkeren", aldus Zhou, die afgelopen winter voor het eerst in twee jaar weer naar zijn thuisland kon afreizen. "Hopelijk komt de kans [om in China te racen], want het is altijd fijn als je in F1 de kans krijgt om een thuisrace te rijden. Ik moet nog één extra jaar wachten, dus ik ga pushen om mijn zitje te behouden en er dan bij te zijn."

Video: Alfa Romeo onthult met C43 nieuwe F1-bolide voor 2023