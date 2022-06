Geen teamorders bij Red Bull: “Wel duidelijke afspraken gemaakt”

De beide Red Bull-coureurs kwamen aan de leiding toen polesitter Charles Leclerc vroeg in de race naar binnen kwam voor vers rubber. Sergio Perez en Max Verstappen bleven buiten, maar de leider in de wedstrijd kreeg problemen met de bandenslijtage. Toen Verstappen in de buurt kwam van Perez, liet het team de Mexicaan weten dat er niet gevochten mocht worden. Verstappen kwam vervolgens in de vijftiende ronde voorbij aan Perez. Hoewel het door sommigen gezien wordt als een teamorder in het voordeel van de Limburger, stelt Horner dat de situatie anders ligt. “We hebben niet beslist een teamorder uitgevaardigd”, legt Horner uit. “Het was meer de vraag wie van de twee de snellere auto had. Max had op dat moment een significant voordeel op Checo, die op dat moment flinke graining had op zijn achterbanden. Het was meer de vraag van: jongens, laten we elkaar niet in de wielen rijden. Als de ene auto sneller is, dan geef je je plek op. We moesten ons focussen op het beste resultaat voor het team.”

Horner ging terug naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2018, toen Verstappen en toenmalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo elkaar van de baan reden. Het was exact de reden voor Horner om het onderwerp in de briefing op zondagochtend te bespreken en duidelijke afspraken te maken. “Het snelheidsverschil tussen de beide coureurs was significant en dat hebben we de ochtend voor de race besproken”, zegt Horner. “We hebben gezegd dat ze met elkaar mochten racen, maar geef elkaar de ruimte. Dat hebben ze gedaan, we zijn 2018 nog steeds niet helemaal vergeten. Het is heel belangrijk dat de coureurs in deze fase van het kampioenschap eerlijk zijn naar elkaar, we moeten ten opzichte van Ferrari maximaliseren. We weten dat ze beide heel snel zijn, maar het kan in deze fase zomaar omslaan. Als team geven we daar prioriteit aan.”

Horner prees Perez om hoe hij met de situatie omging, maar stelt dat de focus misschien te erg op de kwalificatie lag. “Hij is heel volwassen, hij begrijpt hoe het grotere plaatje eruitziet en weet dat het een heel lang kampioenschap is. Hij is in de vorm van zijn leven na Monaco. Misschien, met de wetenschap van wat we voor dit weekend wisten, heeft hij zijn hand iets overspeeld door heel erg op de kwalificatie in te zetten met de afstelling. Dat wakkerde de degradatie aan de achterkant aan. Daar moeten we naar kijken. Max was in de race zeker beter dan Checo aan het eind van de eerste stint.”

