Geen straf voor Red Bull-coureur Perez na F1-kwalificatie Melbourne

In het tweede deel van de kwalificatie zorgde George Russell voor een gele vlag-situatie door met zijn Mercedes rechtdoor te schieten in bocht 11. Sergio Perez kwam aanstormen, was aan een snelle ronde bezig en zou op basis van de eerste indruk niet afdoende hebben afgeremd. De FIA zei het voorval na de sessie te onderzoeken en heeft Perez ook daadwerkelijk op het matje geroepen. De Mexicaan en een afgevaardigde van het team moesten hun kant van het verhaal kenbaar maken.

Na de hoorsessie liet Red Bull al snel doorschemeren vertrouwen in een goede afloop te hebben en dat blijkt terecht. Zo heeft de FIA middels een officieel document laten weten dat no further action de uitkomst is. Perez mag derhalve 'gewoon' vanaf de derde plek aan de GP van Australië beginnen.

Voornaamste reden voor het vrijpleiten is dat Red Bull telemetrie heeft aangereikt, waaruit blijkt dat Perez wel degelijk rekening heeft gehouden met de gele vlag. In het verdict valt namelijk te lezen: "Perez is door zijn team gewaarschuwd via de boordradio en op hetzelfde moment werden er ook signalen weergegeven in de betreffende bocht. Vergeleken met zijn vorige ronde, ging hij zeventig meter eerder van zijn gas, remde hij vijftig meter eerder en reed hij veertien kilometer per uur langzamer. Door deze feiten concluderen de stewards dat Perez naar behoren heeft gehandeld en dat er geen verdere actie nodig is." Het kwalificatie-resultaat van de tweevoudig GP-winnaar blijft dus staan.