In de afgelopen twee edities van de Grand Prix van Saudi-Arabië werden er in de laatste sector van het stratencircuit in Jeddah soms strategische spellen gespeeld om de DRS op te eisen. Coureurs sloegen niet toe met een inhaalactie in de laatste bocht, omdat het DRS-detectiepunt voor de DRS-zone op start/finish net voor die laatste bocht lag. Deze derde DRS-zone op het 27 bochten tellende circuit biedt een groot voordeel, aangezien het in de eerste sector lastig is om in te halen en om achter een coureur te blijven rijden.

Dit leidde in 2021 al tot strategische spellen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en een jaar later vonden die 'kat-en-muisspellen', zoals Red Bull-teambaas Christian Horner omschreef, plaats tussen Verstappen en Charles Leclerc. Horner riep toen op tot verandering om dit soort strategische spellen in de toekomst te voorkomen. De FIA heeft naar dit verzoek geluisterd en de derde DRS-zone van het Jeddah Corniche Circuit aangepast. Het detectiepunt ligt nu niet vóór, maar na de laatste bocht. Deze DRS-zone moet de coureurs helpen bij het inhalen richting bocht 1.

Het is niet de enige DRS-zone die dit seizoen aangepakt wordt. De FIA maakte eerder al bekend dat het op vijf circuits DRS-zones zou aanpassen om het inhalen makkelijker of juist uitdagender te maken, aangezien het op sommige circuits te makkelijk zou zijn. In Bahrein was de eerste DRS-zone al verkort en in Australië, Azerbeidzjan en Miami zullen er ook aanpassingen doorgevoerd worden aan DRS-zones.

Video: Leclerc en Verstappen spelen spelletjes om DRS te bemachtigen