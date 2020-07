Geen simraces voor Ricciardo: “Zou te fanatiek worden”

Onder andere Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell en Alexander Albon kwamen in actie in de officiële Virtuele F1 Series. Norris en Leclerc reden bovendien ook in de virtuele 24 uur van Le Mans. Esteban Ocon, teamgenoot van Ricciardo, vertelt dat het hem hielp om scherp te blijven. “Toen ik weer in een echte auto stapte, voelde het niet alsof het maanden geleden was,” vertelde de Fransman.

Daniel Ricciardo liet het gaan. “Ik ben fanatiek in alles. Als ik een sim zou krijgen, zou het uren en uren duren voordat ik op het niveau van de anderen zit,” vertelt de Australiër. “Ik ga niet lekker achteraan rondjes rijden, en die ene man zijn die nooit meedoet voor de winst. Het zou me dagen, misschien wel maanden kosten om op niveau te komen. Daarom besloot ik niet mee te doen. Als ik er een keer in zou stappen, zou ik er gelijk heel diep inzitten.”

Esteban Ocon was er niet vanaf het begin bij, maar toen hij eenmaal gestart was, was hij zeer gedreven. Hij heeft voor zijn races zelfs echte engineers ingeschakeld. "Om je voor te bereiden op de virtuele races, moet je heel veel rijden en veel inzet tonen. Ik reed soms wel een hele week zes uur per dag. Dit samen met engineers en anderen. Hoe meer je rijdt, hoe sneller je gaat, zo simpel is het." Ricciardo reageert lachend: "Ik laat het aan de jonge generatie over."

Met medewerking van Luke Smith