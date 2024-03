Wie een week geleden tegen Oliver Bearman had gezegd dat hij zijn debuut voor Ferrari in de Formule 1 op het circuit van Jeddah zou maken, werd ongetwijfeld raar aangekeken. De jonge coureur maakte zich op voor een druk Formule 2-weekend toen hij een telefoontje kreeg van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Carlos Sainz moest geopereerd worden aan een blindedarmontsteking en de Spanjaard kon niet racen. Bearman mocht op vrijdag en zaterdag instappen en liet een sterke indruk achter. In de kwalificatie miste de 18-jarige op een haar na Q3, om in de race een knappe zevende plek te pakken.

Er is echter geen moment rust bij voor Bearman. Het is nauwelijks vier dagen geleden dat de Ferrari-junior na de race vermoeid uit de SF-24 stapte, maar op woensdag werd hij verwacht op het circuit van Fiorano. Het testcircuit van Ferrari is het decor voor een zogeheten Testing Previous Car-test. Bearman rijdt zijn rondjes in de F1-75 van de Italiaanse renstal, waarmee in 2022 geracet werd. Deze test stond overigens al langere tijd ingepland.

Het is ook nog niet uitgesloten dat Bearman tijdens de eerstvolgende race in Australië weer in het Ferrari-stoeltje zit. Het is namelijk niet duidelijk of Sainz tegen die tijd weer fit genoeg is om weer te racen. Bearman is aangewezen als invaller in Melbourne voor het geval Sainz nog niet fit genoeg is. De coureur zal hoe dan ook nog in de F1 in actie komen, aangezien hij enkele vrije trainingen namens het Haas F1-team zal afwerken.