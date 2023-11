Op sociale media gingen zondag beelden rond van een vuistgevecht op de tribunes bij Foro Sol, het stadiongedeelte van het Autódromo Hermanos Rodríguez. Daarop was te zien dat een toeschouwer het voorzien had op fans met Ferrari-kleding aan, waardoor al snel de link werd gelegd met de crash tussen thuisheld Sergio Perez en Ferrari-coureur Charles Leclerc bij de start van de race. De toeschouwer viel twee fans aan, waardoor een van die fans tegen de grond ging en de andere probeerde terug te slaan, terwijl omstanders probeerden in te grijpen.

RACER meldt dat de Formule 1 al snel de toeschouwer in kwestie had geïdentificeerd en buiten de poorten is gebracht door de beveiliging. Hij hoeft zich niet meer te melden op het circuit in Mexico-Stad: hij heeft van de Formule 1 een levenslang circuitverbod gekregen. De knokpartij leek het gevolg van de crash tussen Perez en Leclerc. Perez had een goede start in de RB19 en wilde buitenom inhalen in bocht 1, maar zag rechts van zich nog Leclerc en teamgenoot Max Verstappen. Daardoor was er weinig ruimte en volgde er contact tussen Perez en Leclerc, wat einde race betekende voor de Mexicaanse thuisheld.

Na de race klonk er veel boegeroep toen Leclerc geïnterviewd werd met de vraag naar zijn visie op wat er in bocht 1 gebeurde. "Wat een boegeroep", zei Leclerc. "Ik bedoel, jongens... ik kon geen kant op. Ik zat vast tussen beide Red Bulls. Helaas kwam ik in aanraking met Checo, maar ik kon gewoon nergens heen. Zo is het leven. Het beschadigde ook mijn auto en helaas zat de race van Perez er meteen op. Wij hebben de race uiteindelijk gemaximaliseerd. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat op deze manier een einde kwam aan de race van Perez, maar ik deed het echt niet bewust. Ik kon simpelweg geen kant op", lichtte de Monegask toe.

Het incident op de tribune is opvallend te noemen, aangezien de organisatie van de Mexicaanse Grand Prix eerder nog een campagne had opgestart om op te roepen tot meer respect onder de noemer #racepect. Zij hoopten daarmee dat de fans het voorbeeld van hun favoriete coureurs zouden volgen door de rivaliteit enkel op de baan te houden en niet ernaast. Rodrigo Sanchez, marketing en public relations director van de Mexicaanse GP, benadrukte destijds dat dit niet direct betrekking had tot de Mexicaanse fans. Hij wilde vooral dat de fans konden aantonen dat er in F1 met veel passie, maar ook veel respect gestreden kan worden.

Video: De crash tussen Perez en Leclerc in de Grand Prix van Mexico