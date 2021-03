Baku laat geen publiek toe bij GP Azerbeidzjan in juni

Vorig jaar was de GP van Azerbeidzjan een van de vele races die vanwege het coronavirus afgelast werd. Dit jaar keert de race op het stratencircuit van Baku terug op de kalender en graag had organisator Baku City Circuit tussen 4 en 6 juni publiek willen verwelkomen bij de vijfde editie van de race. Vrijdag bracht BCC echter een verklaring naar buiten waarin het aankondigt dat dit niet op een veilige manier mogelijk blijkt en dat de Azerbeidzjaanse Grand Prix dus achter gesloten deuren wordt verreden.

“Dit besluit is genomen vanwege de aanhoudende zorgen die het coronavirus veroorzaakt rond de gezondheid en veiligheid, nadat er lang is overlegd tussen BCC, de Azerbeidzjaanse overheid, de F1 en de FIA”, leest de verklaring van de organisator. Hoewel de wereldwijde situatie en het antwoord op de pandemie beter wordt, is het duidelijk geworden dat de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan 2021 te vroeg komt voor BCC om op veilige wijze een evenement met publiek te organiseren.”

Arif Rahimov, directeur van Baku City Circuit, voegt daaraan toe: “Natuurlijk zijn we verheugd dat we de F1 weer in Baku kunnen verwelkomen na zo’n moeilijke periode, maar we gaan de fans, die van dit raceweekend jaar na jaar een bijzondere gebeurtenis maken, enorm missen. Onze boodschap is simpel en komt uit het hart: we missen jullie en we zien elkaar snel weer! De gezondheid en veiligheid van iedereen die bij dit evenement werkt geniet dit jaar wederom prioriteit, terwijl we een geweldig spektakel blijven leveren dat thuis bekeken kan worden. We hopen jullie in 2022 wederom te kunnen verwelkomen!”

Baku is de eerste race die officieel heeft aangekondigd dat de editie van 2021 zonder publiek verreden wordt. Fans die hun ticket voor de Azerbeidzjaanse GP van 2020 hebben meegenomen naar 2021, krijgen de kans om hetzelfde te doen voor 2022. Donderdag maakte Bahrein juist nog bekend dat er wel publiek aanwezig zal zijn tijdens de openingsrace van het nieuwe F1-seizoen. Wel moeten de toeschouwers gevaccineerd zijn of meer dan twee weken voor de race hersteld zijn van een besmetting met COVID-19. De Formule 1 stelde recent dat het goede hoop heeft dat er bij de ‘meerderheid’ van de races toeschouwers aanwezig kunnen zijn.