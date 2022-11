Geen podium, wel snelste pitstop voor Red Bull in F1 Brazilië

Tijdens de Grand Prix van Mexico slaagde Red Bull Racing er niet in om de snelste pitstop van de dag af te leveren. Toen ging die eer naar McLaren, dat met 1,98 seconden zelfs de snelste bandenwissel van het seizoen noteerde. De Britse renstal was tijdens de GP van Brazilië zelfs niet eens in de top-tien van de lijst met snelste pitstops te vinden. De eerste tien plekken in het dagklassement vielen namelijk allemaal in handen van Red Bull, AlphaTauri en Ferrari. De twee laatstgenoemde teams leverden allebei zelfs vier pitstops af die in de top-tien eindigden.

De allersnelste stop van de dag moesten zij echter aan Red Bull laten. In ronde 23 had de Oostenrijkse formatie slechts 2,04 seconden nodig om Sergio Perez van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee heeft het team de op een na snelste pitstop van het seizoen afgewerkt. Op posities twee, drie en vier volgen drie bandenwissels van AlphaTauri, die respectievelijk 2,10, 2,13 en 2,17 seconden duurden. De top-vijf wordt voltooid door Ferrari, dat Carlos Sainz in 2,18 seconden van vier nieuwe banden voorzag.

De strijd om de Fastest Pitstop Award was al gestreden, want Red Bull had de vijfde opeenvolgende eindzege al veiliggesteld. Het team staat nu op 526 punten, waarmee het 142 punten voorsprong heeft op McLaren. De strijd om de derde plek in het klassement is nog wel spannend, want het verschil tussen Ferrari en AlphaTauri bedraagt slechts twee punten (249 om 247 punten).

Overzicht vijf snelste pitstops F1 GP van Brazilië

Team Coureur Tijd Ronde 1 Red Bull Racing Sergio Perez 2,04 seconden 23 2 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2,10 seconden 54 3 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2,13 seconden 40 4 AlphaTauri Pierre Gasly 2,17 seconden 52 5 Ferrari Carlos Sainz 2,18 seconden 36