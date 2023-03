Lewis Hamilton liet zich na de Grand Prix van Saudi-Arabië positief uit over de Red Bull RB19. Hij stelde dat hij 'nog nooit' zo'n snelle bolide had gezien en dat zelfs Mercedes ten tijde van haar dominantie 'niet zo snel' was. Het waren lovende woorden aan het adres van Red Bull, maar vooral bedoeld als kritiek richting Mercedes, dat haar zaken na het teleurstellende seizoen 2022 nog niet op orde heeft en stevig aan de bak moet als het Red Bull dit jaar nog wil inhalen.

Hamiltons contract loopt eind dit jaar af en de Brit heeft meermaals aangegeven dat hij langer door wil bij het team, maar met de huidige resultaten is het maar de vraag of de zevenvoudig wereldkampioen geduldig genoeg is. Mercedes-teambaas Toto Wolff, die vaker heeft aangegeven dat er gewerkt wordt aan een nieuw contract voor de Brit, verwacht niet dat Hamilton zomaar zal weglopen van Mercedes, maar erkende wel dat hij het zou begrijpen als hij zijn horizon zou verbreden en naar een ander team stapt.

Aangezien Red Bull nu de sterkste auto heeft, zou dat voor Hamilton de beste mogelijkheid zijn om voor zijn achtste wereldtitel in de Formule 1 te gaan. Maar de Brit hoeft niet te rekenen op een aanbieding van het team, maakt teambaas Christian Horner duidelijk. "Wat Lewis in de Formule 1 heeft bereikt is ongeëvenaard", zegt Horner tegen Sky Business. "Maar we zijn erg blij met onze huidige coureurs. Zij zijn als duo niet alleen vastgelegd voor dit seizoen, maar ook het komende seizoen. Ik zie dus niet in hoe we Lewis dan nog een plek kunnen geven. Maar ik weet zeker dat zij hun problemen zullen oplossen en we schrijven hem absoluut nog niet af", aldus de Brit.

Red Bull schreef de eerste twee races van het seizoen op haar naam en kan dit jaar, als het aan Mercedes-coureur George Russell ligt, alle races winnen. Het team is de topfavoriet als het om de titels gaat, waardoor het een strijd tussen teamgenoten Max Verstappen en Sergio Perez zal worden. Horner verwacht niet dat het tot problemen zal leiden en benadrukt dat de focus vooral op de constructeurstitel ligt.

"Het grote kampioenschap voor het team is het constructeurskampioenschap, dat is waar het geld wordt verdeeld dat binnenkomt via de verschillende vergoedingen. Het coureurskampioenschap is het individuele kampioenschap en dat is het kampioenschap met het meeste prestige, vooral voor de rijders. Wij hebben als team de verantwoordelijkheid om beide coureurs een gelijke kans en auto te geven. Dan komt het neer op wat zij op het circuit doen. We hebben twee geweldige coureurs. Er is een gezond respect tussen die twee en ik verwacht dat dat zo zal blijven", aldus Horner.