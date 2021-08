Beurswaakhond rondt onderzoek naar aandelenhandel Wolff af

Maandag verscheen in de Canadese media een bericht dat Toto Wolff met voorkennis gehandeld zou hebben in aandelen van Aston Martin. Wolff deed in april 2020 een persoonlijke investering in de sportautofabrikant, vlak nadat het bedrijf overgenomen was door Lawrence Stroll. Een maand daarna werd Tobias Moers, een voormalig topman van Daimler en AMG, aangesteld als CEO van Aston Martin.

Ook Mercedes-Benz kocht vervolgens 20 procent van de aandelen van Aston Martin. Deze gebeurtenissen leverden een flinke waardestijging van Aston Martin op. De aandelen van Wolff werden in die periode ongeveer 60 procent meer waard, waarmee het in korte tijd een geslaagde investering werd. De vraag waar de BaFin, de Duitse beurswaakhond, onderzoek naar deed was of Wolff met voorkennis handelde in de aandelen. De zaak werd ook voorgelegd aan de FCA, de Britse beurstoezichthouder.

De Financial Times heeft bevestigd dat het inderdaad onderzoek werd gedaan naar de transacties, maar de BaFin heeft geen aanwijzingen gevonden voor onreglementaire handel. De FCA wilde niet reageren, maar de Britse zakenkrant meldt dat ook de FCA geen verder onderzoek heeft gedaan.

Aston Martin en Mercedes hebben geen commentaar gegeven op de berichtgeving.