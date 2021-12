De afgelopen dagen ging het gerucht dat Red Bull Racing in Jeddah een nieuwe motor in de RB16B van Max Verstappen zou kunnen plaatsen. Dat levert de Nederlander een vers blok op met wat meer vermogen, maar dat zou ook resulteren in een gridstraf. Titelconcurrent Lewis Hamilton stapte in Brazilië over naar een nieuwe power unit en beschikt de laatste twee races van het jaar dus over een verser blok. Zijn krachtbron heeft voorafgaand aan het weekend in Saudi-Arabië zo’n 400 kilometer op de teller staan, waar de versie van Verstappen vijfmaal zo veel kilometers heeft gemaakt.

Red Bull en Honda hadden idealiter in Qatar een wissel willen doorvoeren na de gridstraf van Verstappen wegens het negeren van de gele vlag. De uitspraak van de penalty kwam echter dusdanig laat dat er geen tijd meer was om een nieuwe motor te monteren. De afgelopen dagen werd het gerucht hardnekkiger dat Verstappen in Jeddah een nieuw blok geplaatst zou krijgen.

Marko maakt aan alle speculatie een einde: “Een motorwissel staat in Saudi-Arabië op dit moment niet op de planning. Als het gebeurt, dan gebeurt het in Abu Dhabi”, zo meldt hij aan F1-insider.com. Men twijfelt vooral aan de inhaalmogelijkheden op het razendsnelle stratencircuit, wat een opmars lastiger zou kunnen maken.

Verstappen blijft kalm over eerste matchpoint

Theoretisch gezien kan de Nederlander in Saudi-Arabië de wereldtitel al veiligstellen als hij achttien punten uitloopt op concurrent Hamilton. Druk maakt de Nederlander zich niet: "Ik ben best kalm hoor. Ik weet dat ik altijd mijn best zal doen en dan zien we vanzelf wel waar we eindigen. Er is in ieder geval nog niets beslist, we hebben nog steeds heel veel uitdagingen voor de boeg. Wat wel alvast zeker is, is dat we alles zullen geven en dat het een interessant einde van dit seizoen wordt.”

Wat staat Verstappen en Hamilton te wachten in Saudi-Arabië?