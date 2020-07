Geen motorupdates voor Renault tijdens F1-seizoen 2020

Dit jaar moet de schaar erin in de Formule 1. Niet alleen door het budgetplafond dat vanaf 2021 wordt ingevoerd, maar ook door de coronacrisis. Door het afgelasten van de eerste tien races van dit seizoen hebben veel F1-teams een financiële opdoffer moeten verwerken. De F1-teams kwamen tot een akkoord om de motorontwikkeling na de eerste dit jaar stop te zetten als onderdeel van een breder plan om mee de kosten te drukken.

Mercedes en Honda hebben een upgrade van de motor meegenomen naar de eerste race in Oostenrijk. Mercedes paste de motorspecificatie van Melbourne aan om de betrouwbaarheid te verbeteren. Honda heeft ook een verbeterde versie tegenover die van de wintertests.

Ferrari en Renault hebben echter geen aanpassingen meer door kunnen voeren. Na de eerste race van dit weekend zullen zij dus geen nieuwe motorversie kunnen introduceren en hangen ze het hele jaar vast aan dezelfde specificatie van deze winter.

In het geval van Renault gaat dat om een besparingsronde, zo bevestigde hij in Spielberg. "We hebben enkele compromissen moeten doen om deze extreme crisis aan te kunnen", vertelde Abiteboul. "We praten over een grote vermindering van het prijzengeld en onze trouwe sponsors staan ook voor hun eigen uitdagingen. Een van de beslissingen die we daarom hebben moeten nemen is om de ontwikkeling van de motor te pauzeren. Dat betekent geen updates voor dit jaar."

Desondanks denkt de Fransman dat dat Renault niet hoeft af te remmen, omdat het team na enkele zwakke punten te hebben ontdekt zich sowieso op het chassis wilde concentreren. "We waren vierde bij de constructeurs in 2014, maar we waren niet in staat om de ontwikkeling van de wagen van de drie topteams aan te houden en je zag ook al dat het bij McLaren in stijgende lijn ging. De motor heeft veel vooruitgang gemaakt en is solide. We moeten ons nu concentreren op de auto. Dat is ook deels waarom we deze beslissing hebben genomen. Ik heb in ieder geval vertrouwen in dit jaar en de jaren die eraan komen."