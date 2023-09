VIDEO: Geen lekker begin voor Alfa Romeo tijdens F1-weekend Monza Het weekend voor het team van Alfa Romeo verloopt niet zoals ze vooraf gehoopt hebben. Zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu kreeg bij het uitrijden van de pitbox een probleem. Wanneer de coureurs hun koppeling loslieten, schoot de auto direct in de zogenoemde anti stall. Bottas kon voordat hij goed en wel de box verlaten had weer teruggeduwd worden, Zhou was al bijna aan het einde van de pitsstraat voordat hij terug naar de pitbox geduwd moest worden.