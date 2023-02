Geen Haas-model voor Williams F1: “We kunnen het zelf”

Op het hoofdkwartier in Grove geloofde men lange tijd heilig in de onafhankelijkheid van het Formule 1-team als een van de belangrijkste wapens in de jacht op succes. Het team besloot begin vorig jaar om toch een versnellingsbak af te nemen bij Mercedes terwijl het eerder nog een eigen bak produceerde. Daarmee week het team af van beleid uit het verleden. Maar veel verder dan dit zal het niet gaan. Haas profiteert van het feit dat het veel onderdelen kan inkopen bij Ferrari, Williams denkt het op eigen kracht te kunnen.

“Ik denk dat we in de huidige samenwerking met Mercedes kunnen doen wat we moeten doen, zo gaan we de komende jaren door”, legt technisch directeur Dave Robson van het team uit. “Ze geven ons extreem goede hardware. Maar we zijn een onafhankelijk team en moeten de rest zelf doen, daar zijn we in ieder geval op voorbereid. We zien wel wat de toekomst brengt, in 2026 gaat alles weer veranderen. Maar ik denk niet dat wij het Haas-model willen volgen.”

Voorsprong topteams blijft voorlopig

Dankzij het nieuwe reglement hebben kleinere teams meer mogelijkheden om hun achterstand weg te werken. Enkele jaren geleden werd een budgetplafond ingesteld, vanaf dit jaar mag het minste team uit het constructeurskampioenschap de meeste tijd doorbrengen in de windtunnel. Williams eindigde in 2022 op de tiende plek. Ondanks de aanpassingen in het reglement, vindt Robson dat er nog altijd veel zaken zijn die in het voordeel van de grote teams zijn.

“Ik denk dat je er niet omheen kan dat het investeren een probleem is geweest”, zegt Robson, gevraagd naar de factoren die Williams tegenwerken. “Hoewel de reglementen op dat vlak verbeterd zijn, kun je niet op tegen de hoeveelheid geld die de grote teams decennialang uitgegeven hebben. Dat zit in materiaal en kennis, en daar hebben we nog een tijd voordeel van. Het kost een tijdje voordat we echt onze achterstand wegwerken, dat blijft nog een factor.”

Williams is in 2020 overgenomen door investeringsfonds Dorilton Capital. Het team heeft sindsdien flink geïnvesteerd om het team verder naar voren te krijgen. James Vowles werd eerder deze winter aangesteld als de nieuwe teambaas. Hij volgt Jost Capito op.

