Het raceweekend op Circuit Zandvoort kende niet het gewenste begin voor Max Verstappen. De Nederlander kwam in de eerste training onder luid gejuich van de vele fans de baan op, maar moest al na tien minuten zijn RB18 parkeren. Via de boordradio klaagde hij over een probleem met de versnellingsbak. De regerend wereldkampioen moest te voet terug naar zijn team en kon niets anders dan werkloos toekijken.

Het team heeft voorafgaand aan de tweede vrije training de bak gewisseld. Dat resulteert echter niet in een gridstraf, aangezien de Nederlander nog genoeg componenten in zijn pool bleek te hebben. Het betrof hier een zogenaamde ‘vrijdag-bak’ die al vele kilometers heeft gereden en die niet ingezet zou worden tijdens de kwalificatie of race in Nederland. Bovendien heeft Red Bull slim gehandeld tijdens de Grand Prix van België. Daar kreeg Verstappen toch al een gridstraf vanwege zijn motorwissel, dus daar werd ook meteen een nieuwe bak in de RB18 met startnummer 1 geplaatst. Zo deed de wissel geen pijn maar beschikt hij wel over een extra versnellingsbak voor de beslissende fase van het seizoen 2022.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko laat aan Motorsport-Magazin.com weten: “We weten nog niet wat er mis ging, daarvoor moeten we de auto eerst open maken. Er zal echter geen straf nodig zijn. Aan de andere kant hebben we inmiddels ervaring met inhaalraces”, lacht hij.

Video: Max Verstappen valt stil in eerste training in Zandvoort