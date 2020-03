Tip: Vijf films om de weken zonder autosport door te komen

Rush (2013) 1 / 5 Waar andere (auto)sportfilms zich vooral richten op een romance of de strijd van goed tegen kwaad, is het script van Rush gebaseerd op waargebeurde feiten, namelijk het F1-seizoen 1976. De strijd tussen aartsrivalen Niki Lauda en James Hunt is door regisseur Ron Howard prachtig in beeld gebracht. De combinatie van een meeslepend verhaal, geloofwaardig acteerwerk en verbluffende CGI heeft een klassieker opgeleverd.

Grand Prix (1966) 2 / 5 Foto door: Motorsport Images Het verhaal van een coureur, zijn verongelukte rivaal, het liefje van die rivaal en... Nou ja, het verhaal doet niet ter zake. Wel van belang zijn de prachtige racesequenties die regisseur John Frankenheimer (Ronin) schoot in Monaco, Monza, Brands Hatch en Zandvoort en de beeldmontage. Grand Prix is een feest voor elke F1-liefhebber en cinefiel met cameo’s van onder andere Graham Hill, Jim Clark en Lorenzo Bandini.

Le Mans (1971) 3 / 5 Foto door: Motorsport Images Acteur Steve McQueen racete zelf, hij werd in 1970 zelfs tweede in de 12 Uur van Sebring. Eigenlijk had hij al in 1966 een film willen maken over de Formule 1, maar John Frankenheimer (zie Grand Prix) was hem voor. Dus nam McQueen Le Mans als onderwerp. Enzo Ferrari werd gevraagd een paar 512 S'en te leveren, maar hij weigerde die af te staan. Immers, een film waarin een Porsche wint? No way!

Ford v Ferrari (2019) 4 / 5 Foto door: Motor1 Met Oscar-winnaars Matt Damon en Christian Bale kun je nauwelijks fout gaan. Het verhaal van de Amerikaanse auto-ontwerper Carroll Shelby (Damon) en de onfortuinlijke Britse coureur Ken Miles (Bale) die het in de jaren zestig met hun Ford GT40's opnemen tegen Ferrari is niet geheel feitengetrouw, maar kijkt heerlijk weg. Gedraaid zonder CGI met replica's, de echte GT40's waren iets te kostbaar.