Het Formule 1-team van Alpine hoopte op een coulante concurrentie zodat zij de motorenprestaties gelijk konden trekken aan die van de concurrentie. De Franse renstal heeft daar voorstellen voor ingediend bij de FIA, maar omdat niet alle andere F1-teams akkoord gingen heeft de autosportfederatie de zaak gesloten. Nu heeft ook Alpine zelf de stekker uit de plannen getrokken, zo heeft Motorsport.com vernomen.

In juli onthulde Motorsport.com dat Alpine met de concurrentie in gesprek was om de eigen motoren wat meer vermogen te geven. De Franse renstal had daar voor een voorstel bij de F1 Commission ingediend omdat zij het idee hadden dat hun motoren zo'n twintig a dertig pk tekortkwamen ten opzichte van Ferrari, Mercedes en Honda. De FIA verklaarde na afloop van de Grand Prix van België - waar de commissie bijeen kwam - dat het gat opgemerkt was. Zij hebben daarna de Power Unit Advisory Commitee de opdracht gegeven om het voorstel te onderzoeken en met voorstellen te komen hoe dit aan te vliegen. De Commissie maakte overigens niet geheel toevallig na de GP van België hun statement openbaar, want in 2022 was afgesproken dat halverwege het seizoen gekeken werd naar de motorenprestaties. Indien nodig kon er dan aan een leverancier de mogelijkheid gegeven worden om wat meer vermogen toe te voegen, zelfs in de huidige situatie met de 'engine freeze'.

Tijdens de GP van Qatar maakte Alpine-teambaas Bruno Famin nog bekend dat er volgens hem weinig veranderd is en dat hij zich focust op de 2026-motor, maar nu is dus uit de doeken gegaan dat Alpines voorstel naar de prullenbak kan. Zoals gezegd konden de Fransen de concurrentie niet overtuigen en hebben daarom de FIA geïnformeerd van het terugtrekken van die ideeën. De autosportfederatie heeft dat geaccepteerd en dus gaat er een dikke streep door die plannen heen.

Bij navraag door Motorsport.com reageert Famin als volgt: "Na discussies met de FIA over de gelijkschakeling van motoren hebben we als fabrikant van motoren actief besloten om deze zaak niet verder door te laten gaan, waarbij we rekening hebben gehouden met de standpunten van de FIA en andere fabrikanten van krachtbronnen. Het onderwerp werd in eerste instantie naar voren gebracht door de FIA tijdens de vergadering van de F1-commissie in juli, waarna we bekeken welke opties we hadden en welke prestatieverbeteringen mogelijk waren in lijn met de reglementen en het gentlemens agreement tussen de PU-fabrikanten."

In dat eigen onderzoek bleek al snel dat het een kansloze zaak werd voor Alpine. "We kwamen al snel tot de conclusie dat het onze tijd en moeite niet waard was", noemt Famin. "Bovendien zou het voor zo'n kleine prestatiewinst een afleiding zijn in onze inspanningen voor de ontwikkeling van het 2026 PU-project." Daarmee benadrukt Famin dat er dus heel erg veel gedaan wordt om in 2026 de beste motor te bouwen. Naar verluidt gaat het tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission in Abu Dhabi besproken worden en gaat daar het voorstel echt van tafel. De FIA is ook gevraagd te reageren, maar zij wilden geen reactie geven.