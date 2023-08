Geen geldzorgen bij Aston Martin: "Veel over voor dit F1-seizoen"

Na een ijzersterke seizoensstart, waarbij Fernando Alonso zes keer op het podium stond, is Aston Martin de aansluiting bij de strijd om de podiumplekken kwijtgeraakt. Mercedes en Ferrari streefden de renstal na Canada voorbij en sinds het upgradepakket tijdens de Britse GP is het ook McLaren gelukt om Aston Martin te snel af te zijn. Vanuit het management van het team uit Silverstone kwam de verklaring dat het aan onvoorziene bijwerkingen van de updates lag, maar Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA mogelijk ingegrepen heeft. De Britse renstal wordt er namelijk van verdacht met een te flexibele voorvleugel te hebben gereden. Vanzelfsprekend wordt dit vanuit het team zelf niet bevestigd, maar zij erkennen de vormdip wel.

Toch heerst er geen negatieve sfeer bij het management van de renstal. Performance directeur Tim McCoullugh vertelt namelijk dat er nog heel veel updates aan komen: "We hebben dit seizoen al veel verbeterd en hebben nog heel wat budget om door te ontwikkelen. Dat is ons doel van dit seizoen, we introduceren nog een aantal updates voor de strijd in het kampioenschap. Op een gegeven moment moet je wel de stap naar de 2024-auto zetten, maar nu kunnen we ons nog op beide bolides focussen. Wat we dit jaar leren, kan namelijk ook voor volgend jaar handig zijn. Of het nou voor de CFD, windtunnel of mechanica is."

Naast dat het team zich door wil blijven ontwikkelen, ziet McCoullugh dat er ook een positieve kant zit aan de vormdip. De Brit denkt dat door de moeilijkere races meer geleerd is van de zwakke punten van de AMR23. "Elke keer als we een update meenamen, dan verbeterde dat niet alleen de basis van de auto, maar ook het gebied waarvoor de update is gebouwd", vertelt de 47-jarige ingenieur. "Wanneer we iets nieuws op de auto hebben dan laat dat zien of het net zo werkt als in de simulaties en de andere tools die we in de fabriek hebben. Daarbij moeten we ook rekening houden met het karakter van de verschillende circuits." Als voorbeeld van hoe een proces van het integreren van update noemt de Brit het pakket van Montreal: "De auto was daar best goed, we vochten daar voor de tweede plek. Die baan is echter een compleet anders dan de rest van de kalender. Wij moeten leren hoe de auto het op andere banen doet."

Duidelijkheid voor de tweede seizoenshelft

Na de zomerstop staat de GP van Nederland als eerste op de rol, voor McCoullugh het moment om te zien of zijn team begrijpt hoe de doorontwikkelde auto zich gedraagt. "Ik denk dat we dat doorhebben. Ik geloof dat de aankomende upgrades onze auto verbeteren op de gebieden waar we nu nog te langzaam zijn. Vanaf Zandvoort komen er meer updates, net zoals we het hele seizoen al laten zien."