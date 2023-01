Onlangs berichtten diverse media dat door het vertrek van Velas en Snapdragon Ferrari een gat van maar liefst 55 miljoen dollar in de begroting moest zien op te vullen. De praktijk zit wat anders in elkaar, en er is helemaal geen stress in Maranello. Het Italiaanse Formule 1-team heeft namelijk al twee nieuwe samenwerkingen op touw gezet. Met de bedrijven Bitdefender en HCL Software kan de Scuderia weer een tijdje vooruit, al lijkt er in Maranello nooit gebrek te zijn aan financiële middelen. Het logo van HCL Software was tijdens de laatste F1 Grand Prix in Abu Dhabi al te bewonderen op de F1-75 van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Met Velas en Snapdragon had Ferrari meerjarige deals. Menigeen verbindt het vertrek van crypto-handelsplatform Velas aan de crisis in de crypto-wereld die vorig jaar werd ingezet door FTX. Dat bedrijf stond in 2022 op de Mercedes W13, maar het logo verdween vanaf de Braziliaanse Grand Prix van beide wagens. Dit nadat een onderzoek van de Securities and Exchange Comission (SEC) uitwees dat topman Sam Bankman-Fried mogelijke overtredingen had begaan. Het faillissement zorgde ervoor dat de waarde van de crypto-valuta flink daalde. Veel teams werken samen met dergelijke bedrijven.

Ferrari lijkt er voor te kiezen om het vertrek van Velas voor de rechter te brengen, net als Mercedes met FTX deed. Dit vanwege het niet nakomen van de afspraken. De nieuwe samenwerkingen met Snapdragon en HCL Software worden later officieel gemaakt, dit omdat de communicatieafdeling van Ferrari momenteel geniet van een welverdiende vakantie.