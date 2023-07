Pirelli wil ook graag na 2025 de teams van banden blijven voorzien. De Italianen hebben echter concurrentie van het Japanse Bridgestone. Zij willen ook graag het rubber voor de Formule 1 leveren. Beide fabrikanten hebben bij de F1-teams een goede reputatie, vanuit de paddock wordt nog geen voorkeur genoemd. Ook Frederic Vasseur, de teambaas bij Ferrari, spreekt zijn favoriet tijdens een interview met Motorsport.com niet hardop uit. De Fransman heeft vertrouwen in beide leveranciers en weet zeker dat als zij de kans krijgen, het goed uit gaat pakken. "Het zijn twee grote, bekende fabrikanten. Ik geloof in beide partijen."

Waar Pirelli vanuit de paddock veel kritiek te verduren krijgt, is de 55-jarige Vasseur mild. "Ik moet toegeven dat we elk seizoen andere dingen willen. Eerst wilden we meer bandendegradatie, daarna minder. We wilden elektrische bandenwarmers, nu willen we ze niet meer. We vroegen en kregen grotere banden, we gingen van 13 naar 18 inch. Met Pirelli weten we waar we staan. Het was niet altijd perfect, maar niets is perfect."

Vasseur: Grote uitdaging voor Bridgestone

Vasseur denkt dat continuïteit op het gebied van banden goed kan zijn, zeker gezien de uitdaging die Bridgestone te wachten staat. "We weten al dat ze in het verleden goed werk verricht hebben. Ik heb een aantal seizoenen met ze gewerkt en dat was positief."

Ondanks de positieve ervaringen maakt de Ferrari-topman zich zorgen over de manier waarop de banden ontwikkeld kunnen worden indien de Japanse fabrikant banden gaat leveren. "We moeten wel onthouden dat het niet een eenvoudige opgave zou zijn voor Bridgestone. Het zal niet makkelijk zijn om een testprogramma te bieden om het product te testen. Je kan geen Formule 2-auto gebruiken, die heeft maar de helft van de downforce van een F1-wagen. Ik zeg dit omdat deze fabrikant in hun eerdere F1-tijd gewend was om privétests te doen. De Japanners hebben de kennis om een goed product te leveren, maar ze hebben veel tests nodig om het goed te ontwikkelen. Dat moet niet onderschat worden."

Bridgestone heeft twee eerdere periodes onder F1-auto's gezeten. In 1976 en 1977 en tussen 1997 en 2010 stonden er teams met het Japanse rubber op de grid. In die periode wonnen ze elf constructeurs- en coureurskampioenschappen. Onder andere de titels van Michael Schumacher bij Ferrari werden met Bridgestone-banden gewonnen.