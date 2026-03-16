Geen F1-regelverandering voor Japan, maar Wolff waakzaam voor 'politieke messen' in de rug

Na de eerste twee raceweekenden onder het nieuwe technische reglement zijn de meningen in de Formule 1-paddock nog altijd verdeeld. Onder meer Lewis Hamilton heeft laten weten in tijden niet zo te hebben genoten van het racen in de koningsklasse. "Ik denk dat dit de beste vorm van racen is die ik ooit in de Formule 1 heb meegemaakt," zei hij na het behalen van zijn eerste Ferrari-podium. "Het voelde als karten met al die positiewisselingen. Je kon je auto echt perfect positioneren, waarbij er soms maar een flinterdun velletje papier tussen ons zat."

Onder meer Max Verstappen en Fernando Alonso toonden zich een stuk kritischer. De Aston Martin-coureur noemde de F1 "een strijd tussen de batterijen", terwijl Verstappen het nog steeds Mario Kart vindt. "Het is verschrikkelijk. Als iemand dit leuk vindt, dan begrijpt die niet wat echt racen inhoudt", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Evaluatie na China gaat door, maar geen 'overhaaste reactie'

Voorafgaand aan het seizoen was al duidelijk dat de FIA na het sprintweekend in China weer een evaluatie met alle teams en belanghebbenden had gepland. Een woordvoerder laat aan Motorsport.com weten dat deze meeting onderdeel uitmaakt van een 'continue dialoog' en nog altijd doorgaat. Het beeld in de paddock is sinds de seizoensopener in Melbourne echter wel enigszins veranderd. Meerdere teams hebben gewaarschuwd voor een 'overhaaste reactie', waardoor de consensus nu is dat er voorafgaand aan de Grand Prix van Japan geen significante wijzigingen nodig zijn.

Het heeft meerdere achtergronden. Ten eerste zijn de FIA en verschillende teams van mening dat het algehele product niet zo slecht is dat er op de zeer korte termijn al ingrepen nodig zijn. Velen zijn het erover eens dat sommige aspecten – waaronder het liften tijdens een kwalificatieronde – voor verbetering vatbaar zijn, maar dat de amusementswaarde van de races in hun optiek best aardig is.

Onder meer Toto Wolff is die mening toegedaan. "Het zou natuurlijk mooi zijn om kwalificatieronden te hebben waarin de coureurs voluit gaan. Maar als je kijkt naar de fans, naar de sfeer op het circuit en het gejuich bij de inhaalacties, en ook naar de reacties op sociale media: de jongere fans en eigenlijk de meeste mensen uit alle doelgroepen genieten van de sport. We kunnen natuurlijk altijd kijken hoe we dingen kunnen verbeteren, maar op dit moment zeggen alle indicatoren en alle data dat mensen ervan houden. Daar heb ik ook met Stefano over gesproken en hij zegt hetzelfde."

Logischer om de break na GP van Japan te gebruiken

Daar komt bij dat het beeld in China anders bleek dan dat in Australië. De sprintrace in Shanghai volgde weliswaar hetzelfde patroon als de hoofdrace in Melbourne – jojo-racen in het begin totdat Mercedes een gat kon slaan – maar verschillende coureurs vonden het iets minder extreem dan dat het Down Under was.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de verschillende lay-outs. Het circuit in Melbourne was 'harvesting poor', zoals McLaren-teambaas Andrea Stella dat noemde, terwijl coureurs op het Shanghai International Circuit makkelijker energie terug konden winnen en dus iets minder onnatuurlijke dingen hoefden te doen. Voor een goed beeld acht de FIA het echter wenselijk om meer data van verschillende circuits te hebben.

Ten derde maakt het wegvallen van de Grands Prix in Bahrein en Saudi-Arabië het logisch om de break te gebruiken voor een grondigere evaluatie. Het product is volgens de regelmakers niet dermate slecht dat er een snelle reactie nodig is, waardoor het beter is om de beschikbare tijd na de race in Japan te gebruiken om te bekijken welke aspecten beter kunnen.

Williams-teambaas James Vowles heeft al laten weten dat er in dat opzicht vier à vijf opties op tafel liggen. De meest voor de hand liggende zijn aan de deployment- en harvesting-kant van het reglement te vinden. Zo kan superclipping in theorie worden verhoogd tot de volledige 350 kilowatt en valt het aandeel elektrisch vermogen in bijvoorbeeld race trim terug te brengen. Dat laatste wordt door sommige teams echter als een vrij extreme oplossing gezien, vooral omdat een weg terug daarna onwaarschijnlijk lijkt.

Wolff benadrukt dat politieke motieven bij dit alles ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld om Mercedes in zijn optiek enkele voordelen te ontnemen. "We hebben een goede auto die op dit moment in staat is om races te winnen. Laten we afwachten welke politieke messen er de komende weken en maanden nog allemaal tevoorschijn komen, maar op dit moment hebben we een auto die in staat is om races te winnen."

Door het geheel over de Grand Prix van Japan heen te tillen, is er in ieder geval voldoende tijd om vast te stellen welke aspecten precies finetuning behoeven – en vervolgens op welke manier – voordat het F1-seizoen in het eerste weekend van mei zal worden hervat in Miami.

