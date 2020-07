Dit jaar geen F1 in Hockenheim, Nürburgring nog wel in beeld

Hockenheim is veelvuldig genoemd als optie voor een Grand Prix in 2020. Het circuit waar vorig jaar nog een beklijvende race werd verreden, stond niet op de initiële F1-kalender maar dat zegt in tijden van corona lang niet alles. Juist doordat de COVID-19-verspreiding in Duitsland redelijk onder controle lijkt, kijkt de Formule 1 met bovenmatige interesse naar onze Oosterburen. F1 heeft dan ook meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Hockenheimring, maar tot een akkoord is het niet gekomen. Het feest gaat niet door.

Uit navraag van Motorsport.com blijkt dat de onderhandelingen vooral op financiële redenen zijn stukgelopen. Dit heeft alles te maken met de coronabeperkingen in de deelstaat Baden-Württemberg. De huidige regels schrijven voor dat een evenement in die regio maximaal vijfhonderd toeschouwers mag ontvangen. Dat maakt het voor Hockenheim onmogelijk om een F1-race rendabel te krijgen. "Met de kennis van nu lijkt het er niet op dat we in oktober weer meer dan vijfhonderd toeschouwers kunnen ontvangen", laat CEO Jörn Teske namens het circuit weten. "Daardoor is ons circuit vanuit economisch perspectief minder interessant voor F1 dan banen die al wel bepaalde vrijstellingen hebben. Bovendien hebben wij steeds aangegeven dat het organiseren van een F1-race juist in deze tijd financieel zinvol moet zijn voor ons."

Dit is precies het moment waarop de Nürburgring in beeld komt. Dat circuit ligt in een andere deelstaat - Rheinland-Pfalz - en daar lijkt de coronasituatie iets 'gunstiger' te zijn. In theorie zou het circuit in de Eifel eerder aan de wens van F1 kunnen voldoen om wél een race met toeschouwers te organiseren. Daardoor is de eerste F1-race op de Nürburgring sinds 2013 ineens weer onderwerp van gesprek geworden. De Nürburgring zou in dat geval een 'triple header' vormen met Imola en Portimao, gepland voor oktober. Op navraag van Motorsport.com wil men echter niet nog op de zaken vooruitlopen. "Op dit moment valt er nog geen nieuws te melden. Wel zijn we sinds de laatste race in 2013 steeds met de Formule 1 in gesprek geweest en hebben er dit jaar ook weer gesprekken plaatsgevonden." Eerder deze zomer liet circuitdirecteur Mirko Markfort ook al weten dat de Nürburgring alle benodigde maatregelen heeft genomen en de voorzieningen op orde heeft om weer fans toe te laten.