"Geen echte sterke punten": McLaren F1-auto wacht op updates en kansen – Oscar Piastri

Volgens Oscar Piastri vertrouwt McLaren momenteel op het vermogen om "voordeel te halen uit situaties om ons heen”, aangezien het MCL40-chassis op dit moment op alle vlakken achterblijft bij Ferrari en Mercedes.

Het team uit Woking staat voor een zware test wat betreft het verdedigen van beide kampioenschappen vanaf 2025, en gezien de huidige vorm lijkt het erop dat het team en Lando Norris aan het einde van het seizoen beide trofeeën zullen moeten afstaan.

De races in Montreal en Monaco legden het huidige gebrek aan prestaties van het team bij lage snelheden bloot. Hoewel Norris in Barcelona een podiumplaats wist te behalen, was dit grotendeels te danken aan de uitval van Kimi Antonelli in de slotfase van de race.

Na de Grand Prix van Barcelona was teambaas Andrea Stella het ermee eens dat het team weliswaar competitief was, maar dat de prestaties bij lage en gemiddelde snelheden momenteel nog niet aan de maat waren.

Piastri zegt dat het team, totdat het de tekortkomingen van de huidige auto tot een minimum heeft teruggebracht, zal moeten blijven rekenen op problemen bij de voorliggende teams of fouten van coureurs, aangezien het momenteel „overal een beetje achterloopt”.

"Het gaat duidelijk erg op en neer – ik denk dat er helaas waarschijnlijk iets meer dalen dan stijgen zijn geweest," zei Piastri over het seizoen tot nu toe. "Ik denk dat er af en toe een glimp van een goed tempo te zien was; er zijn races geweest waarin we hebben geprofiteerd van de situaties om ons heen en het maximale eruit hebben gehaald.

"Er zijn zeker situaties geweest waarin we dat niet hebben gedaan, of dat nu door fouten van coureurs kwam, door betrouwbaarheidsproblemen of wat dan ook. Ja, daar zijn ook genoeg momenten van geweest.

Oscar Piastri, McLaren Foto door: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat we als team weten dat het ons aan prestaties ontbreekt, en ik denk dat de race in Canada en vooral die in Monaco duidelijk hebben laten zien waar onze problemen liggen. We proberen die op te lossen, maar we hebben overal een achterstand.

"We hebben niet echt duidelijke sterke punten, maar we zijn ook nergens echt verschrikkelijk slecht. In sommige opzichten is dat goed, in andere opzichten is dat slecht.

"Om Mercedes in te halen – en we zullen zien of Ferrari zijn vorm ook vasthoudt – moeten we wat nieuwe onderdelen op de auto monteren. We moeten de auto sneller maken en we moeten dat sneller doen dan alle anderen, want op dit moment in het seizoen, met dit reglement, komt iedereen snel met upgrades. We weten dus dat we ons moeten verbeteren."

Piastri voegde eraan toe dat hij nu begreep waarom hij het zo moeilijk had tijdens de race in Barcelona, waarin hij als vijfde eindigde achter Max Verstappen en 35 seconden achter teamgenoot Norris, en hij had er alle vertrouwen in dat dit niet nog eens zou gebeuren.

Hij relativeerde de verwachtingen van McLaren dat ze in Oostenrijk op basis van pure snelheid zouden kunnen presteren, waarbij hij de updates van Ferrari in Barcelona en het aankomende Red Bull-pakket noemde als twee factoren die dit bemoeilijken.

"Ik denk dat ik op persoonlijk vlak, ja, door veel huiswerk een goed inzicht heb gekregen in waarom de race in Barcelona zo’n worsteling voor me was. Ik denk dat we een goed idee hebben waarom en een goed plan om dat niet te herhalen," zei hij.

"Ik denk dat Ferrari hier voor ons als team in Barcelona een flinke stap vooruit heeft gezet. Mercedes is ook nog steeds de maatstaf. En via via hoor ik dat Red Bull ook met grote vernieuwingen komt. Het wordt dus niet makkelijk voor ons.

"Ja, het is in het verleden [goed] gegaan, maar we hebben geen illusies dat we hier ineens geweldig zullen presteren. En het te verslaan team, dat zullen wij zeker niet zijn.

"Hopelijk kunnen we in de buurt komen en min of meer in dezelfde positie terechtkomen als op bepaalde momenten in het verleden, waarbij we kunnen profiteren van tegenslagen bij anderen.

"Maar ik denk dat het een beetje te hoog gegrepen is om dat op basis van eigen verdiensten of puur tempo te doen, maar ik zou graag aangenaam verrast worden."