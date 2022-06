De prestaties van de W13 laten in 2022 nog te wensen over. Maar als het om de betrouwbaarheid van de auto gaat, hebben Lewis Hamilton en George Russell vooralsnog niets te klagen. Beide coureurs zijn dit jaar vooralsnog in elke race aan de finish gekomen. Laatstgenoemde deed dit bovendien elke wedstrijd in de top-vijf, waardoor hij ondanks de mindere performance van de auto vierde staat in de WK-stand.

Red Bull Racing staat momenteel eerste en tweede in het kampioenschap, maar zag beide coureurs twee keer niet aan de finishvlag komen. In de seizoensopener in Bahrein vielen Max Verstappen en Sergio Perez allebei uit door een probleem gerelateerd aan de brandstofpomp. In Australië werd de Nederlander vervolgens getroffen door een brandstoflek, terwijl de Mexicaan een week geleden in Canada nog eens uitviel door een versnellingsbakprobleem. Ook bij Ferrari gaat het zeker niet vlekkeloos. Charles Leclerc werd tot twee keer toe getroffen door een motorisch probleem terwijl hij aan de leiding van de race reed. Bij Carlos Sainz staat de teller op drie DNF’s, na incidenten in Australië en Imola en een hydraulisch probleem in Baku.

“Het is grappig dat die twee teams problemen blijven houden met hun auto’s”, reageert Mercedes-teambaas Wolff. “Maar we kunnen het ons niet permitteren zelfgenoegzaam te zijn, want het kan zo ineens de andere kant opgaan. We zijn echter tevreden over onze betrouwbaarheid. Vorig jaar hadden we te kampen met dat andere fenomeen en waren er een heleboel andere problemen. En dat is de reden waarom ik nu nog niet al te enthousiast hierover wil zijn.”

'DNF's niet doorslaggevend'

Hoewel Leclerc twee keer aan de leiding uitviel met een motorisch probleem, denkt Ferrari-teambaas Mattia Binotto niet dat DNF’s beslissend gaan zijn in het titelgevecht. “Betrouwbaarheid is zeker belangrijk, net zo belangrijk als de performance, maar ik geloof niet dat dit de enige factor zal zijn”, vertelde de Italiaan na afloop van de GP van Canada. “Ik denk dat de ontwikkeling van de auto vanaf nu tot aan het einde van het seizoen ook belangrijk gaat worden, net als het budgetplafond. En daarna komt uiteindelijk dan de betrouwbaarheid.”

De regels voor de power unit mogen voor dit jaar dan zo goed als onveranderd zijn, Binotto wijst op het feit dat Ferrari voor 2022 wel degelijk het een en ander aan de power unit heeft gewijzigd. Daarnaast is er minder tijd op de testbank beschikbaar. Binotto: “De power unit is een compleet nieuw design vergeleken met waarmee we eerder reden. Het probleem is dus dat het nog een jong project is. Daarnaast zijn er beperkingen voor het gebruik van de testbank die er in het verleden niet waren, waardoor we minder kilometers kunnen maken op de testbank. Dat we daarin begrensd zijn, maakt het allemaal ook gecompliceerder.”