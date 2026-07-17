"Geen uitdaging" of "interessante" oefening? – Heeft Spa nog dezelfde aantrekkingskracht in 2026?

De huidige, door batterijen aangedreven Formule 1 heeft dit jaar het aanzien van een aantal iconische circuits en bochten veranderd, maar nergens zal het verschil naar verwachting zo opvallend zijn als op het bij coureurs zo geliefde circuit van Spa-Francorchamps ( ).

Ondanks diverse maatregelen om dit te verzachten, waaronder lagere limieten voor energieverbruik en extra actieve aerodynamische zones, betekent het relatieve gebrek aan remtijd op het 7 km lange circuit dat de energie om de optimale rondetijd te halen ergens anders vandaan moet komen. Daardoor zullen de auto’s in veel bochten die voorheen voor huiveringwekkende momenten zorgden, te kampen hebben met een tekort aan energie.

Regerend wereldkampioen Lando Norris was somber gestemd over hoe het zou zijn om op een van zijn favoriete circuits ter wereld te rijden met de huidige generatie auto’s. „Het wordt zeker niet hetzelfde Spa”, zei de McLaren-coureur. "We zullen zien hoe het gaat bij Pouhon en in een paar andere bochten, maar het wordt zeker niet helemaal dezelfde uitdaging als altijd."

Minder jojo-racen na "willekeurige" Britse GP?

De race in Spa zou wel eens eenvoudiger kunnen zijn dan die in Silverstone, waar de vele rechte stukken uitnodigden tot jojo-racen en zorgden voor een reeks hectische openingsronden waarin coureurs elkaar inhaalden en weer werden ingehaald, voordat ze in een ritme kwamen.

"Silverstone was gewoon willekeurig," zei Piastri. "De concentratie die je in de eerste paar ronden nodig had om simpelweg te voorkomen dat je met anderen in botsing kwam, was behoorlijk extreem. Het is gewoon heel moeilijk omdat je de boostknop moet gebruiken en moet inschatten of je je accu nu of later moet inzetten, op circuits als Silverstone waar je tijdens de ronde vier of vijf verschillende rechte stukken hebt waarop je hem kunt gebruiken.”

De Britse Grand Prix op Silverstone bood volop wiel-aan-wiel-actie dankzij het batterijgebruik. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Spa lijkt een wat eenvoudigere uitdaging te worden, al was het maar omdat er één heel voor de hand liggende strategie is om het lange stuk van La Source bij bocht 1 tot Les Combes bij bocht 5 aan te pakken. Nadat ze tijdens het remmen energie hebben kunnen terugwinnen, zullen ze vervolgens alles wat ze in huis hebben moeten inzetten op het bergopgaande Kemmel-rechte stuk om hun eindsnelheid te bereiken, voordat ze hun toevlucht nemen tot ‘super clipping’.

"Het zal waarschijnlijk best eenvoudig zijn, want je laat het hele peloton toch al van bocht 1 tot het einde van het Kemmel-rechte stuk achter je, tenzij je iedereen voorbij wilt laten gaan," voegde Piastri toe. "Dan is het een vrij eenvoudige strategie."

Sector 3 ziet er complexer uit, want hoewel er een aantal bochten in zitten, vereist geen enkele daarvan aanzienlijke remzones. Dit zou auto’s de kans kunnen bieden om de ooit zo gevreesde dubbele linkse Pouhon-bocht op te offeren ten behoeve van energiebeheer. Vanuit het oogpunt van het rijden is dat nauwelijks een aantrekkelijk vooruitzicht, maar het biedt wel tactische mogelijkheden voor de lange sprint naar de laatste Bus Stop-chicane.

Maar totdat de veranderingen in de energievergelijking voor 2027 een grotere impact hebben op het herstel van de rijuitdaging in de F1, zegt Haas-coureur Oliver Bearman dat circuits als Spa en Silverstone nu tijdelijk zijn verdrongen door de Red Bull Ring of de bochtige Hungaroring, waar auto’s op volle snelheid kunnen rijden vanwege de vele remzones om de accu op te laden.

"Vanuit het perspectief van een coureur: als je me vorig jaar had gevraagd waar ik het liefst zou racen, dan zou dat hier zijn. Dit jaar zou ik waarschijnlijk Hongarije en Oostenrijk noemen, in plaats van Silverstone en Spa. Dat klinkt gek, maar zo is het nu eenmaal," aldus Bearman.

Maar de jonge Brit had ook het gevoel dat F1 2026 hem tot een „betere coureur“ maakt, dus in plaats van al te somber te zijn, probeert hij zich te concentreren op het vinden van een prestatievoordeel door beter dan zijn rivalen met de huidige regelgeving om te gaan.

"De manier waarop je bepaalde bochten aanpakt, verandert, want in sommige bochten heb je twee keer zoveel vermogen als in andere," legde hij uit. "Bij sommige bochten moet je je echt concentreren op een goede uitgang. Bij andere bochten maakt het niet zoveel uit, omdat je een heel korte uitgang hebt met bijvoorbeeld slechts 500 pk in plaats van 1.000.

"Het is dus interessant en we leren er zeker veel van. Hoe graag we ook klagen, het maakt ons tot betere coureurs."

Foto door: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Hamilton had een andere mening dan Bearman, aangezien de zevenvoudig wereldkampioen meer belang hecht aan de kwaliteit van de race zelf dan aan het rijden.

"Nee, voor mij is het precies het tegenovergestelde," zei hij. "Dit zijn de circuits waar ik naar uitkijk, ook al zijn we langzamer.

"Monaco is een adembenemende plek, een prachtig land, een geweldig circuit voor een kwalificatieronde, ongeacht in welke auto je rijdt. Maar het is de minst leuke race omdat je niet kunt inhalen.

"Voor mij persoonlijk ligt de spanning niet in de kwalificatie, maar in het racen. Het gaat om de strijd met anderen en wiel-aan-wiel-racen, waarbij je probeert de coureurs waarmee je racet te overtreffen en te slim af te zijn. Druk uitoefenen, verdedigen, al dat soort dingen. Dat is wat racen is, dat is waar ik naar op zoek ben. Als je naar races gaat en je kunt dat niet doen, geeft dat niet de meeste voldoening."

Met de regelwijzigingen die in 2027 op stapel staan, vond Norris het wel jammer dat Spa een roulerende rol krijgt, waarbij de race eens in de twee jaar wordt gehouden en er in 2028 en 2030 geen Belgische Grand Prix plaatsvindt.

"Als je het aan elke coureur vraagt, staat het waarschijnlijk in onze top drie of vijf van het circuitseizoen. Daarom is het ook jammer dat het niet meer om het jaar plaatsvindt, of hoe het er ook uit komt te zien," voegde hij eraan toe.

"Ik vind het hier geweldig. Ik denk dat elke coureur het hier geweldig vindt. Maar we rijden ook graag in auto’s die niet alleen op batterijen rijden. We hebben daar niet veel zeggenschap over, dus het is nu eenmaal zo."

Aanvullende verslaggeving door Ben Vinel