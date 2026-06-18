'Geen bocht zoals deze': Hoe F1 de gekte naar Madring bracht

Met een ambitieus plan dat belooft te voldoen aan de Formule 1-doelstellingen voor vermakelijke, toegankelijke en duurzame races in grote bestemmingssteden, verwierf Madrid het recht om de Spaanse Grand Prix voor een periode van tien jaar over te nemen van Barcelona. De race wordt gehouden op het IFEMA-beursterrein bij de internationale luchthaven Barajas.

Met nog minder dan drie maanden te gaan tot het F1-debuut van de zogenoemde Madring, 45 jaar nadat de Spaanse hoofdstad voor het laatst een Formule 1-race organiseerde op Jarama, openden de circuitorganisatoren hun deuren voor een glanzende openingsceremonie, met regionale hoogwaardigheidsbekleders en raceambassadeur Carlos Sainz.

Het evenement bood geselecteerde media ook de kans om rond te neuzen op de 5,4 kilometer lange bouwplaats en een eerste indruk te krijgen van wat de 22 Formule 1-coureurs in september te wachten staat. Met een bouwhelm op en een veiligheidshesje aan worden we naar een bus geleid om de nieuwste F1-locatie te verkennen. Dat vormt een welkome onderbreking van de verzengende hitte in Madrid op een zinderende namiddag.

Wat de organisatoren goed hebben begrepen, is dat elk F1-circuit een onderscheidend element nodig heeft. In Madrid komt dat in de vorm van de spectaculaire Monumental, een kombocht met de maximaal toegestane hellingshoek van 24 procent. De 550 meter lange bocht is veel langer dan de laatste bocht van Zandvoort en vormt een boog van 270 graden rond het noordelijke, speciaal aangelegde deel van het circuit.

Foto door: Filip Cleeren

Op video's en renders zag het volgasgedeelte er al indrukwekkend uit, maar pas wanneer je het van dichtbij ziet, wordt echt duidelijk hoe bijzonder het is. Wat het níet is, is een bocht met een gelijkmatige helling en constante hoogte, zoals je misschien zou verwachten van een standaard, ovaalachtige bocht. In plaats daarvan verandert de bocht voortdurend in een driedimensionaal vlak, waarbij hij geleidelijk opent voordat er een aanzienlijk hoogteverschil volgt. De exit loopt omhoog en is daardoor blind voor de coureurs. Er komt in de Formule 1 geen bocht die hiermee te vergelijken is.

"Ik heb waarschijnlijk een simulator nodig om precies te kunnen zeggen hoe het zal aanvoelen, maar ik kan nu al zeggen dat het er indrukwekkend uitziet, omdat we die bocht met een zeer hoge snelheid zullen ingaan, rond de 280 km/u", zegt Sainz. "Mijn gevoel zegt dat de bocht volgas zal zijn en dat hij een inhaalmogelijkheid zal creëren in de daaropvolgende krappe linkerbocht. Door de banking kun je de auto misschien hoger of lager plaatsen als je schone lucht wilt, maar als je in de slipstream blijft, zal die behoorlijk sterk zijn."

Sainz was tevreden dat de organisatoren, onder leiding van voormalig manager van Fernando Alonso Luis Garcia Abad, een circuit hebben laten ontwerpen dat coureurs zal aanspreken. "Wat ik de manager van het circuit in Madrid heb gevraagd, was om een circuit met karakter en charisma te maken", aldus Sainz, die tijdens het evenement ook zijn eigen tribune krijgt. "En om niet in de val te trappen van circuits maken - ik ga geen namen noemen - waaraan coureurs nauwelijks hebben bijgedragen."

Foto door: Madrid Grand Prix

De organisatoren hebben La Monumental nadrukkelijk neergezet als het visitekaartje van het circuit. Zo kreeg ontwerpbureau Pininfarina de opdracht om de trofeeën te ontwerpen in de stijlvolle vorm van de kombocht, die ook terugkomt op de officiële poster van het evenement die dinsdag werd onthuld.

Het beste van twee werelden

Los van de kombocht valt vooral op dat het speciaal aangelegde deel, dat 2,2 kilometer van de totale lay-out beslaat, snel is. Op een kaal stuk grond, dat voorheen dienstdeed als festivalterrein, hebben de ontwerpers de ruimte benut om de baan open te trekken en moderne F1-auto's de kans te geven echt op snelheid te komen.

Wanneer we opnieuw uit de bus stappen, is wat straks een fanzone naast het Monumental-gedeelte moet worden nu nog een zandvlakte waar bouwvoertuigen af en aan rijden. Toch benadrukken de organisatoren dat juist dit deel relatief weinig tijd kost om klaar te maken voor het evenement in september.

Twee viaducten over de snelweg scheiden de noordelijke arena van het IFEMA-beursterrein zelf, waar ook het rechte stuk van start-finish en de paddockgebouwen liggen. Daar krijgt de baan een meer vertrouwd stratencircuitgevoel, met bochten van negentig graden en weinig uitloopruimte. Een lang recht stuk tussen bocht 3 en 5 moet echter inhaalmogelijkheden opleveren richting de krappe chicane die daarop volgt.

Foto door: Madrid Grand Prix

Het is niet het meest inspirerende deel van het circuit en ook niet het mooiste, omdat de auto's tussen de vele betonnen paviljoens door rijden. Er zal dus de nodige aandacht moeten worden besteed aan de manier waarop de laatste sector op televisie aantrekkelijker in beeld wordt gebracht.

Nu het asfalt is gelegd, gaat de meeste aandacht uit naar de bouw van het pitgebouw, waar tijdens onze rondleiding volop aan wordt gewerkt, en naar het plaatsen van de tribunes. Die moeten plaats bieden aan ongeveer 98.000 van de in totaal 110.000 toeschouwers die het evenement kan ontvangen.

Ver weg van de Madring-menigte

Door de twee duidelijk verschillende delen voelt het ontwerp van het circuit onvermijdelijk wat onsamenhangend aan, maar dat hoeft niet per se een nadeel te zijn. De Madring probeert het beste van twee werelden te combineren: de snelle, aerodynamisch veeleisende uitdaging van een traditioneel circuit en de goede bereikbaarheid en voorzieningen die bij een stratencircuit horen.

"Ik heb nog nooit een circuit gezien dat eerst een stedelijk karakter heeft en waar je vervolgens ineens over een heuveltop gaat, waarna de baan uitkomt in een enorm open en vloeiender gedeelte. Die combinatie maakt het circuit spannend", zegt Sainz.

Om logistieke redenen wordt het circuit voor de toeschouwers fysiek in twee delen opgesplitst. Het merendeel van de tribunes komt in het open 'road course'-gedeelte te staan, terwijl rond het rechte stuk van start-finish meer nadruk ligt op hospitality.

"In het noorden is het een meer traditionele ervaring, in het zuiden meer een VIP-ervaring", zegt IFEMA-COO Carlos Jimenez op een vraag van Motorsport.com over de bijzondere indeling van het circuit. "Qua bezoekersaantallen zit iets meer dan zestig procent in het noorden, met grote fanzones en veel ruimte voor entertainment. Iets minder dan veertig procent bevindt zich in het zuiden, inclusief de Paddock Club en andere hospitalityruimtes."

Foto door: Filip Cleeren

Een van Madrids unieke verkoopargumenten, zeker in vergelijking met Barcelona en andere traditionele Europese circuits, is dat het evenement vanaf de basis is opgebouwd rond openbaar vervoer. Het noordelijke deel bij Valdebebas wordt bediend door forensentreinen, terwijl het belangrijkste paddockgebied een metrohalte voor de deur heeft. "Beide zijn zeer snelle lijnen met weinig haltes, omdat ze zijn ontworpen om de luchthaven met het stadscentrum te verbinden", zegt Jimenez.

"De verbinding en de ervaring voor fans om het circuit te bereiken, gaan volgens ons het verschil maken. De keerzijde daarvan is dat je binnen het evenemententerrein een goede ervaring moet creëren, zodat fans zo veel mogelijk tijd bij de Grand Prix doorbrengen in plaats van naar het stadscentrum te gaan."

"Het eerste wat we hebben gedaan, was een enquête organiseren", zegt evenementdirecteur Abad tegen Motorsport.com. "Waar zijn onze klanten, onze fans, naar op zoek? Ze zoeken een ervaring met veiligheid, goede toegang, geen files, een mooie stad en mooi weer. We hebben geprobeerd al die vragen te beantwoorden en leveren daarmee de Madrid-ervaring.

"We hebben een racecircuit in de stad gebouwd, maar het is geen stratencircuit. Het is geen Singapore, het is iets anders. Qua prestaties is het een zeer snel circuit met snelle bochten. Het is behoorlijk uitdagend op het gebied van rijden en performance."

"Er zullen veel lessen zijn na het eerste jaar"

De weg naar de Madring verliep niet zonder hobbels, met verschillende vertragingen en juridische stappen van lokale bewonersgroepen. Terwijl de president van de regio Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en andere hoogwaardigheidsbekleders toekijken hoe bij bocht 3 een enorme Spaanse vlag wordt gehesen, is aan de andere kant van het hek nog altijd het gefluit te horen van een dozijn demonstranten met borden waarop 'Stop Formula 1' staat.

Gevraagd door Motorsport.com hoe de race sceptische omwonenden kan overtuigen dat het evenement meer waarde toevoegt dan het wegneemt, antwoordt Abad: "Dat is een belangrijke vraag. We bouwen een circuit met ongeveer veertien uur activiteit per jaar. Dat is een klein offer, en je ziet dat de waarde van het vastgoed om ons heen flink stijgt. Er worden nieuwe hotels geopend. Maar uiteindelijk is het mooie aan onze wereld dat iedereen vrij is om te zeggen wat hij wil en te strijden voor waar hij in gelooft. En wij doen hetzelfde."

Foto door: Filip Cleeren

De recente geschiedenis van andere nieuwe races op de kalender leert dat er in het eerste jaar ongetwijfeld uitdagingen en kinderziektes zullen zijn. Juist daar kan de ervaring van IFEMA als organisator van evenementen gedurende het hele jaar, met jaarlijks meer dan honderd grote evenementen, van grote waarde blijken. COO Jimenez maakt zich echter geen illusies dat zijn team alles meteen bij de eerste poging goed zal doen.

"Natuurlijk willen we de best mogelijke ervaring neerzetten, maar er zullen tussen het eerste en tweede jaar veel lessen te leren zijn", erkent hij. "Dat gebeurt overal, en wij zullen daarop geen uitzondering zijn. Dat weten we. We zijn eerlijk en proberen bescheiden te blijven. Maar we weten ook dat dit juist onze kracht is.

"Wat we hebben geprobeerd, is iedereen, inclusief mijzelf, te laten begrijpen hoe dit evenement wordt georganiseerd, omdat het heel specifiek is. Maar als je meerdere Grands Prix bezoekt, herken je al snel terugkerende patronen: dingen die de ene promotor heel goed doet, en dingen die beter moeten. Daarom denk ik dat we zelfs in het eerste jaar een goede ervaring zullen neerzetten."

Foto door: Filip Cleeren