Geen batterij-info meer in F1-tv-graphics? ‘Fans geven daar niet om’, zegt F1-baas

Kan het Formule 1-fans schelen wat de batterijstatus is tijdens wiel-aan-wielactie? Niet volgens Stefano Domenicali, de president en CEO van het kampioenschap.

Dit jaar introduceerde F1 nieuwe bolides waarvan de power units voor 47% elektrisch vermogen hebben, wat betekent dat energiemanagement zowel in de kwalificatie als in de races een overheersende rol is gaan spelen.

Zoals het geval was met KERS eind jaren 2000 en begin jaren 2010, werd de laadtoestand van de batterij tijdens de seizoensopenende Grand Prix van Australië in de tv-uitzending getoond.

Die informatie is echter geleidelijk uit de graphics verdwenen te midden van kritiek op het nieuwe reglement, omdat coureurs zich in snelle bochten inhouden om energie te sparen, terwijl inhalen met de nieuwe ‘jojo’-racewijze soms als te kunstmatig wordt beschouwd.

Daardoor is wiel-aan-wielactie moeilijker te begrijpen geworden, omdat kijkers niet goed kunnen inschatten wat het energieverschil tussen coureurs zou kunnen zijn en dus hoe inhaalacties en verdedigingen worden uitgevoerd.

Gevraagd waarom F1 deze weg insloeg, aangezien de graphics “belangrijke context” vormen in wiel-aan-wielgevechten en er in de Verenigde Staten “een zeer duidelijke vraag naar en trend richting datarijke kijkervaringen” is, sprak Domenicali zijn stellige onenigheid uit.

“Ik denk dat de waarheid precies andersom is, want niemand is geïnteresseerd in hoe je je auto bestuurt,” zei de Italiaan. “De mensen zijn geïnteresseerd of je inhaalt of niet. Dat geldt voor de overgrote meerderheid van de mensen.

“Ik ben het met je eens dat bepaalde mensen gefocust zijn op dit ding dat heel belangrijk is. Het is zoals wanneer je de DRS opende, mensen waren niet geïnteresseerd in wat het punt was om voorbij te gaan.” Daarbij moet worden opgemerkt dat er geen graphics nodig waren om te zien dat DRS werd gebruikt.

“Ik had zaterdag een ongelooflijke en interessante discussie met [Star Wars-bedenker] George Lucas,” onthulde Domenicali. “Hij was in Hongarije en hij gaf me een ongelooflijk inzicht in hoe de nieuwe fans naar Formula 1 kijken. En ik denk dat hij ons ongelooflijke [duidelijkheid] gaf om te zien hoe we dingen echt kunnen vereenvoudigen, omdat de nieuwe fans de waarheid niet begrijpen van wat er achter de schermen gebeurt. Ze zijn gefascineerd door het feit dat er veel actie is.

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Dus ik denk dat er op dat vlak zeker behoefte is voor degenen die daar zo op gefocust zijn om de juiste informatie te hebben. Maar voor de overgrote meerderheid van de mensen, geloof me, willen ze gewoon zien wat er op de baan gebeurt. Niet geïnteresseerd in de stand van het gaspedaal of het percentage remdruk waarmee je een coureur kunt inhalen.

“Ik bedoel, als je bijvoorbeeld denkt aan een ongelooflijke inhaalactie van Max [Verstappen] en Lewis [Hamilton] in bocht 1 in Hongarije, dan is dat, als ik het zo mag zeggen, een kunstwerk dat deze mensen gewoon willen zien. En gewoon verbonden met de kwaliteit van de coureurs.” Maar hoeveel van de actie was te danken aan Verstappens late remmen, en hoeveel aan Hamilton, die aan het einde van het rechte stuk van start-finish energie spaarde? We zullen het niet weten.

“Uiteindelijk is dit een schema dat de coureur kan hebben over hoe je de prestaties van je auto kunt maximaliseren, ongeacht of het remmen is, accelereren, het vermogen dat door de elektrificatie wordt geleverd of niet,” vervolgde Domenicali.

“Dat is wat ik denk dat er gebeurt. Natuurlijk is deze data relevant voor een niche van onze fans. En natuurlijk is die beschikbaar. Maar zoals ik zei, voor de overgrote meerderheid is dat wat wij als informatie ontvangen.”

Hierboven vergeleek Domenicali de laadtoestand van de batterij met “de stand van het gaspedaal of het percentage remdruk” in een poging het minder relevant voor kijkers te laten klinken. Waar het op neerkomt, op basis van zijn antwoord, is dus dat deze data in de nabije toekomst waarschijnlijk niet veel gebruikt zullen worden.