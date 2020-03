Motorsport UK legt competities in Groot-Brittannië tot juli stil

De maatregel volgt op verscherpte richtlijnen van de Britse overheid. Die besloot gisteren dat de Britten de komende drie weken alleen nog maar voor de broodnodige boodschappen, een wandeling of in noodsituaties hun huis mogen verlaten.

Dat de auto- en motorsport veel langer stilligt dan die drie weken van ‘lockdown’ is volgens Motorsport UK-president David Richards prima verdedigbaar: “De overheid heeft besloten dat ons land de komende drie weken op slot gaat, maar gezien het feit dat de meest kwetsbaren in onze samenleving zelfs drie maanden binnen moeten blijven, is het niet meer dan logisch dat we onze verantwoordelijkheid nemen en met een langer uitstel komen.”

De aankondiging van Motorsport UK heeft geen gevolgen voor de Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië. De race op Silverstone staat gepland voor 19 juli. Ook het vermaarde Goodwood Festival of Speed van 9 tot en met 12 juli valt net buiten de periode.

Wel getroffen zijn reguliere racecompetities als het British Touring Car Championship dat eerder al drie races zag wegvallen, maar nu ook de bijeenkomsten in Thruxton en Oulton Park moet missen. Ook het Britse Formule 3-kampioenschap heeft te lijden onder de maatregel: de eerste van dat kampioenschap vindt nu plaats op Spa-Francorchamps, half juli.