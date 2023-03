Geen aanpassingstijd voor F1-rookies: “Je moet er meteen staan”

Het startveld van de Formule 1 telt in 2023 drie rookies. Logan Sargeant, Oscar Piastri en Nyck de Vries vormen de nieuwe garde in de koningsklasse. Die laatste is behoorlijk ervaren en maakte vorig jaar al een Grand Prix-start in Monza. Het is voor de rookies zaak om direct hun punt te maken bij hun nieuwe teams omdat ze anders al snel onder druk komen te staan, vindt Formule 1-analist Johnny Herbert. “Het moet direct gebeuren”, zegt Herbert in de podcast van Motorsport Magazine. “Als dat niet gebeurt, krijg je kritiek. Als de kritiek eenmaal aanzwengelt, heeft het invloed op wat je doet in de cockpit. Je moet gewoon in zo’n auto springen en domweg rijden.”

Herbert, die dit jaar geen deel uitmaakt van het Britse Sky F1-team, vervolgt: “Nyck is altijd sterk, hij komt altijd door op zo’n moment. Dat is ook het geval bij Piastri, hij heeft het talent en de vaardigheden om in F1 te rijden. Het begint een probleem te worden als je met druk aan het seizoen begint, zoals Pierre Gasly destijds bij Red Bull. De druk wordt opgevoerd, de vaardigheden worden minder gezien en dan krijg je te maken met zaken waar je geen rekening mee hield. En als je dan nog een teamgenoot hebt die goed is sta je steeds op een halve tot anderhalve seconde achterstand. Het is lastig daarmee om te gaan. Sommigen kunnen dat, anderen niet. Maar deze jongens zitten wel bij de juiste teams.”

Schumacher was goed, maar te vaak niet goed genoeg

Het meest recente voorbeeld van een geflopte jongeling is Mick Schumacher. Hij raakte na zijn tweede seizoen zijn zitje bij Haas F1 kwijt. “Mick Schumacher kreeg de kans, maar het werkte toch niet helemaal voor hem. Er was druk vanwege zijn vader, de naam Schumacher brengt nu eenmaal verwachtingen met zich mee. Was hij goed genoeg? Ik vind van wel. Maar hij was niet altijd goed genoeg. Eén goede race rijden is wel te doen, twee goede races rijden is ook nog geen probleem. Maar je moet het elke keer doen en dat is ook wat de teams verwachten.”