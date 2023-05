Aanhoudend noodweer heeft ervoor gezorgd dat de rivier die langs het Autodromo Enzo e Dino Ferrari stroomt buiten zijn oevers is getreden. Crisisvergaderingen tussen F1, de FIA en de lokale organisatoren en autoriteiten hebben op woensdagochtend plaatsgevonden, waarna besloten is dat de Grand Prix definitief afgelast moest worden om alle focus te kunnen leggen op noodhulp voor de bevolking in de regio.

Met de Belgische race van 2021 nog vers op het netvlies werden er logischerwijs direct vragen gesteld door de tienduizenden fans die een kaartje hadden bemachtigd voor de race van komend weekend. F1-fans konden twee jaar geleden geen terugbetaling aanvragen, aangezien de race immers deels had plaatsgevonden. De organisatoren van de GP van Emilia-Romagna komen echter met goed nieuws voor de fans: iedereen wordt in staat gesteld om hun geld terug te vragen. Als alternatief kunnen ze er ook voor kiezen om hun huidige ticket door te zetten naar volgend jaar.

Op de website van het circuit van Imola geeft de organisatie verdere tekst en uitleg: “Vanwege de huidige noodsituatie in de regio zal op een later moment aangekondigd worden hoe en wanneer de terugbetaling plaats zal vinden. Er wordt in de komende dagen een e-mail gestuurd door de ACI Sport, een bedrijf van de Automobielclub in Italië.”

Doordat het evenement werd afgelast door overmacht, hoeft het circuit niet het vooraf afgesproken tarief van ongeveer twintig miljoen dollar te betalen aan de FOM. In België 2021 was dit niet het geval, waardoor het circuit niet in staat was om de fans volledig te compenseren.

Het contract van het Italiaanse circuit werd vorig jaar nog verlengd, waardoor de race in ieder geval tot 2025 plaats zou gaan vinden. President van de promotor ACI Angelo Sticchi Damiani verwacht dat de uitval van dit jaar ervoor zal zorgen dat Imola nog een jaar langer op de F1-kalender blijft staan. “Het is 99 procent zeker dat dat gaat gebeuren”, vertelde Sticchi Damiani tegen persbureau LaPresse. De race later in 2023 plaats laten vinden lijkt geen optie te zijn, gezien het al overvolle restant van de racekalender.