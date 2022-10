Na wederom een dramatische kwalificatie voor Daniel Ricciardo moest de Australiër in de Grand Prix van Singapore vanaf de zestiende plaats starten. Op het krappe stratencircuit leek dit een kansloze uitgangspositie voor een mooi resultaat, maar een goede start van Ricciardo en een goede strategie tijdens de chaotische race leverde hem alsnog een knappe vijfde plek op. Beide McLaren-coureurs waren nog niet naar binnen geweest toen de safety car naar buiten kwam na een harde crash van Yuki Tsunoda, waardoor de mannen veel tijd wonnen met hun pitstop.

Wachten met slicks

Ricciardo legt uit dat het geen makkelijke race was. Volgens hem was de ervaring van hemzelf en het team de doorslaggevende factor in het goede resultaat. “Het voelde als een prestatie van iemand van 33 jaar oud. En dat terwijl ik soms niet echt de pace had toen de baan begon op te drogen. Toen begon ik een beetje ongeduldig te worden, omdat ik graag wat wilde forceren met de slicks. Deze beslissing nam ik echter meer uit emotie, waarna ik het gesprek aanging met het team. Hierdoor kwamen we samen tot de conclusie dat het slimmer was om door te gaan op de intermediates. We waren geduldig en volwassen door niet te snel over te stappen naar slicks, dit heeft ons uiteindelijk een vijfde plek opgeleverd”, concludeert de Australiër.

Daniel Ricciardo, McLaren Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

De conservatieve aanpak van McLaren bleek pas echt effectief toen Tsunoda zijn auto in de bandenstapels parkeerde, vlak nadat de Japanner overgestapt was naar slicks. McLaren en Ricciardo hadden rekening gehouden met de mogelijkheid dat iemand zou crashen, waardoor het goed voor ze uitpakte. “We wisten dat we veel plaatsen zouden stijgen als er de safety car naar buiten zou komen. Het kwam voor ons goed uit”, vertelt coureur uit Perth. “Natuurlijk hoop je niet dat iemand hard crasht. Gelukkig mankeert hij niks, maar de safety car was perfect voor ons. En ik ben blij dat het gebeurde.”

Keuze voor de soft

De McLaren-coureur werd vervolgens op de soft compound gezet, daar waar de meeste coureurs kozen voor de mediumband. Wanneer Ricciardo door Motorsport.com wordt gevraagd naar deze keuze, erkent hij dat hij niet zeker was of het de juiste was. “In eerste instantie was ik niet overtuigd. Ik was van mening dat als we naar slicks zouden gaan, dat het mediums moesten zijn. Maar toen mijn engineer me vertelde dat de race waarschijnlijk een aantal ronden werd ingekort, gaf ik het een kans. Vanaf daar was het zaak om de positie te beschermen van auto’s achter me."

De race in Singapore was een goed steuntje in de rug voor de Australiër, nadat hij vijf weekenden op rij geen punten wist te scoren. “Op het moment maakt het me niet uit hoe ik de punten scoor, als ik ze maar scoor. Deze race was het fiftyfifty. Ik denk dat we de punten voor een groot deel aan onszelf te danken hebben. Ik ben me ervan bewust dat ik weinig punten binnenhaal voor het team. Dat maakt het des te mooier dat ik precies nu veel punten scoor, net wanneer beide Alpine-coureurs uitvallen”, aldus Ricciardo.

Het goede weekend voor de Britse renstal heeft hun de vierde plek in het constructeurskampioenschap opgeleverd, vier punten boven hun rivaal Alpine.