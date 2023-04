Alexander Albon werkte een keurig Grand Prix-weekend af in Australië. De Thai bemachtigde tijdens de kwalificatie de achtste startplek en werkte zich in de beginfase op naar de zesde positie. In ronde zeven ging het mis voor de Williams-coureur. Bij het induiken van de zesde bocht brak de achterkant uit en schoof hij door het grind richting de bandenstapels. Uiteindelijk rolde de FW45 de baan weer op en konden diverse Formule 1-coureurs - met name Nico Hülkenberg - het voertuig nét ontwijken.

Nadien liet Albon optekenen dat er een vreemde piek in de bandentemperatuur te zien was. In Grove is het Britse raceteam dieper in de data gedoken en weet het inmiddels wat er gebeurd is. Teambaas James Vowles geeft tekst en uitleg. "Wat bij Alex gebeurde is ontzettend lastig uit te leggen wanneer je een eerste blik op de data werpt", zegt de Williams-chef. "Nadat hij door bocht vijf kwam, ging hij trager door de zesde bocht dan dat in eerdere rondjes het geval was. Toch gleed de achterkant meteen weg en verloor hij de controle over de wagen. Hij kon niets doen om deze nog op te vangen."

De voormalig hoofdstrateeg van Mercedes gaat daarna in op de details van de oorzaak van het ongeluk. "Het incident werd een aantal ronden eerder al ingezet en bouwde zich op naar dat moment", aldus Vowles. "De vijfde bocht kun je in de kwalificatie vol gas nemen, maar in de race is dat lastiger. Wij zelf hadden verwacht dat hij moest liften in die bocht, maar de auto werkte goed. Het viel ons op dat hij wel vol gas door die knik kon. Dat verandert hoe je je energie inzet gedurende een ronde. We pasten vervolgens de systemen aan op die situatie."

In de zevende ronde ging Albon te hard door de vijfde bocht en kwam vervolgens wijd uit. "Hij reed ongeveer tien kilometer harder dan het rondje daarvoor. Dat klinkt als weinig, maar als het om banden, bandenenergie en bandentemperaturen gaat, dan maakt dat een wereld van verschil. Hij ging door die bocht en realiseerde zich dat zijn snelheid te hoog lag. Daarom liet hij lichtjes het gas los. Hij kwam wijd uit, waarna de linker achterband hevig oscilleerde op de kerb. Dit lijkt misschien onschuldig, maar als je bandentemperatuur al op de limiet zit, en dat zijn ze omdat je harder door de bocht gaat en op de kerb komt, dan krijgt die band meer te verduren. Bij het insturen van de zesde bocht ontbrak het hem simpelweg aan grip aan de achterzijde, meer dan hij verwacht had. Daarna was zijn race klaar."