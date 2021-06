Ferrari en Mercedes voorzien teams van verse krachtbronnen

In het geval van Mercedes en zijn klantenteams McLaren, Aston Martin en Williams gaat het om een compleet pakket van nieuwe verbrandingsmotoren, MGU-H's, MGU-K’s, turbo's en uitlaten. Ook Ferrari vervangt al die vier elementen. De twee klantenteams van Ferrari (Alfa Romeo en Haas) krijgen (nog) geen nieuwe MGU-H’s, maar wel een nieuwe verbrandingsmotor, MGU-K, turbo en uitlaat. Geen van de teams en coureurs zitten al aan het maximum toegestane aantal onderdelen en dus worden er geen gridstraffen uitgedeeld.

De zes wagens van motorleveranciers Honda (Red Bull Racing en AlphaTauri) en Renault (Alpine) hebben er voorlopig voor gekozen om niet in Azerbeidzjan hun krachtbronnen te vervangen. Mochten ze dat later vandaag of morgen alsnog willen doen dan kan dat zonder problemen.

Gebruikte motoronderdelen 2021

Team #Auto Coureur ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX (Maximum*) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (8) Mercedes 44 Hamilton 2 2 2 2 1 1 2 Mercedes 77 Bottas 2 2 2 2 1 1 2 Red Bull 11 Perez 1 1 1 1 1 2 2 Red Bull 33 Verstappen 1 1 1 1 2 1 2 McLaren 3 Ricciardo 2 2 2 2 1 1 2 McLaren 4 Norris 2 2 2 2 1 1 2 Aston Martin 5 Vettel 2 2 2 2 1 1 2 Aston Martin 18 Stroll 2 2 2 2 1 1 2 Alpine 14 Alonso 1 1 1 1 1 1 5 Alpine 31 Ocon 1 1 1 1 1 1 4 Ferrari 16 Leclerc 2 2 2 2 1 1 3 Ferrari 55 Sainz 2 2 2 2 1 1 3 AlphaTauri 10 Gasly 1 1 1 1 2 2 2 AlphaTauri 22 Tsunoda 2 2 2 2 3 3 3 Alfa Romeo 7 Raikkonen 2 2 2 1 1 1 3 Alfa Romeo 99 Giovinazzi 2 2 2 1 1 1 3 Haas 9 Mazepin 2 2 2 1 1 2 3 Haas 47 Schumacher 2 2 2 1 1 1 3 Williams 6 Latifi 2 2 2 2 1 1 2 Williams 63 Russell 2 2 2 2 1 1 2

* Bij overschrijding volgt gridstraf

ICE - Verbrandingsmotor (Internal Combustion Engine)

TC - Turbolader (Turbo Charger)

MGU-H - Generator warmte-energie (Motor Generator Unit - Heat)

MGU-K - Generator kinetische energie (Motor Generator Unit - Kinetic)

ES - Energie-opslag (Energy Store)

CE - Besturingselektronica (Control Electronics)

EX - Uitlaatsysteem (Exhaust)