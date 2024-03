Pierre Gasly vertelt na afloop van de Australische Grand Prix hoe het is om de Alpine van 2024 te besturen. Volgens de Fransman is er veel voor nodig om de A524 in de punten te krijgen. “Zodra ik in de auto stap, ben ik een beest”, vertelt de coureur uit Rouen. “Ik wil zo goed mogelijk presteren met het pakket dat ik krijg. Maar zelfs als je een waanzinnige ronde neerzet en op P14 eindigt, of een hele goede race aflegt en dertiende wordt, krijg je niet dezelfde voldoening dan wanneer je een hele goede race hebt en op de hoogste trede mag plaatsnemen, of P5 verovert met het pakket dat je hebt.”

Met nul punten in drie races en P13 als beste resultaat lijkt Gasly een zwaar jaar tegemoet te gaan. Toch hoopt de Franse coureur op een ommekeer. “Het belangrijkste is dat we leren en vooruitgang boeken. Ik weet dat het team heel hard aan het werk is. Ik zie welke kant ze opgaan in een poging om de auto te verbeteren, en ik weet dat we beter zullen worden. Het zal echter even duren.”

Geluk nodig om punten te verzamelen

In Melbourne ving de Fransman de race aan vanaf P17. Tijdens de eerste stint bleef hij in het kielzog van Nico Hülkenberg, die op zijn beurt in de punten eindigde. Uiteindelijk was de A524 niet in staat om bij te blijven, waardoor de 28-jarige coureur - mede dankzij de uitvalbeurten van Verstappen, Hamilton en Russell – op een dertiende plaats eindigde.

“Op een bepaald punt reden we P8, en we hadden graag gebruikgemaakt van een rodevlagsituatie. Dat is wat we probeerden: een degelijke positie op de baan bemachtigen, in de hoop dat er iets zou gebeuren. Dat hebben we namelijk echt nodig. Daarbuiten kunnen we op het moment niet veel beter presteren. We zullen geduldig moeten wachten op de upgrades, want momenteel zijn we te ver verwijderd van de punten.”

Groot contrast met vorig jaar

Gevraagd door Motorsport.com of hij genoot van het duel met Hülkenberg, reageert de Fransman: “Vorig jaar rond deze tijd was ik met Carlos [Sainz] in gevecht voor P4. Dit jaar wint hij de race en sta ik dertiende. Dus ik geniet er niet echt van, maar we zijn ons bewust van de positie waar we in zitten. Ik weet dat we hier niet zullen blijven, en ik vertrouw het team in het vinden van oplossingen en performance. We zullen een meer snelheid nodig hebben om onszelf terug in de punten te knokken”, aldus Gasly.