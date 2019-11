Gasly stunt met tweede plek: "Mooiste dag van mijn leven"

Gasly deed zijn voordeel bij de opgaves van Valtteri Bottas en Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc, maar heeft zijn goede resultaat zeker niet gestolen. De 23-jarige Fransman zette zichzelf in de best mogelijke positie door zich zaterdag knap als zesde te kwalificeren.

Na het drama tussen de twee Ferrari's vertrok Gasly als derde bij de laatste herstart, achter Max Verstappen en Alexander Albon, doordat Lewis Hamilton was gaan pitten voor nieuwe banden. Gasly had bij de herstart dan ook geen verhaal tegen de wereldkampioen, maar toen die zich verslikte in Albon en de Britse Thai van de baan tikte, kwam Gasly plots op de tweede positie te liggen. In een dragrace naar de finish kon Gasly Hamilton nipt achter zich houden.

Gasly schreeuwde het uit op de radio en was ook na het uitstappen nog helemaal uitzinnig. "Dit is gewoon de mooiste dag van mijn leven", glunderde hij. "Als kind droom je ervan om de Formule 1 te bereiken. Als dat gebeurt is dat de beste dag van je leven. En dan droom je van een eerste podium. Dat is iets wat je wil ervaren. Het is gewoon geschift om dan tweede te worden tussen Max en Lewis [die later werd bestraft en zijn derde plaats verloor aan Carlos Sainz Jr.]. Dit is heel emotioneel voor me."

Deze zomer werd Gasly na een lastige eerste seizoenshelft nog teruggezet van Red Bull naar Toro Rosso. Die degradatie had hem mentaal kunnen breken, maar de voorbije races kregen we weer de allerbeste Gasly te zien. De rijder die in de eerste plaats die promotie naar de hoofdmacht afdwong.

"Ik dacht eerlijk gezegd niet dat dit zou gebeuren na mijn terugkeer bij Toro Rosso, maar ik ben gewoon aan mezelf blijven werken en probeerde het team zoveel mogelijk te pushen", legde hij uit. "Ik heb hen gezegd dat we het beste moeten maken van elke kans die we krijgen en vandaag viel het gewoon onze kant op. Ik voelde me het hele weekend al goed in de wagen, die was exact zoals ik hem wilde. Een finish als best-of-the-rest zou geweldig zijn geweest, maar toen begonnen de topteams te knokken. Eerste de Ferrari's, en daarna wist ik dat Lewis iets zou gaan proberen bij Albon."