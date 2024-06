Motorsport.com kon begin deze week melden dat Alpine overweegt om een punt te zetten achter het eigen motorenprogramma en vanaf 2026 met een klantenmotor te gaan rijden. Daarmee lijkt het team er niet al te veel vertrouwen in te hebben dat de fabriek in Viry-Châtillon een competitieve motor kan bouwen onder de nieuwe reglementen. Vanaf 2026 wordt er in de Formule 1 met een motor gereden die voor de helft elektrisch aangedreven zal zijn en verder op volledig duurzame brandstoffen loopt.

Hoewel het staken van het eigen motorprogramma een opmerkelijke stap zou zijn, zegt Pierre Gasly, die naar verwachting volgend jaar doorgaat bij Alpine, er niet zo heel erg mee bezig te zijn. “Ik focus op mijn werk, dus op het maximale uit de auto te halen en zo goed mogelijke resultaten behalen”, zegt hij in de paddock van het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar dit weekend de Grand Prix van Spanje gehouden wordt. “Ik vertrouw erop dat de top van het management de juiste beslissingen neemt. Ik heb daar geen specifieke zorgen over.“

“Het is voor een team belangrijk om naar alle opties te kijken en daarna een beslissing te nemen over wat het beste is voor de performance”, voegt hij toe tegenover onder andere Motorsport.com. “De doelen voor het team zijn zeer duidelijk. We willen competitief zijn, we willen aan de voorkant van het veld vechten.”

Een belangrijk voordeel van het ontwikkelen van je eigen power unit is dat je je krachtbron perfect kunt integreren in je chassis, terwijl je als klantenteam overgeleverd bent aan wat je geleverd krijgt. “Als fabrieksteam heb je niet te maken met bepaalde beperkingen, aangezien je zelf bepaalt wat die beperkingen zijn. Dat is een voordeel”, erkent Gasly. Als het om vermogen gaat, is een klantenteam echter niet in het nadeel, benadrukt hij. “De regels zijn op het moment zo opgesteld dat er met name op motorisch niveau gelijkheid is tussen alle verschillende partijen. Maar het klopt dat je wat flexibiliteit inlevert als je niet langer een fabrieksteam bent.”