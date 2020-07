Gasly: “Racen zonder publiek niet echt verkeerd voor coureurs”

Het coronavirus maakte in maart de start van het F1-seizoen 2020 nog onmogelijk en nog altijd zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie merkbaar. De kalender voor dit jaar is flink op de schop gegaan en bij de races die tot nu toe georganiseerd zijn, waren toeschouwers niet welkom. Er wordt gehoopt dat er in september al fans welkom zijn bij de races op Italiaanse bodem, terwijl in Rusland aan een plan gewerkt wordt om publiek op de tribunes te krijgen bij de Russische GP.

Dat zorgde voor een heel andere sfeer in de Formule 1-paddock tijdens de Oostenrijkse en Stiermarkse Grands Prix, vertelt Pierre Gasly. “Het was een ongebruikelijke ervaring om in deze bijzondere omstandigheden te racen. Je komt veel sneller door de paddock, maar het grootste verschil is het gebrek aan toeschouwers”, zei de Fransman van AlphaTauri. Het zorgt ervoor dat het minder levendig is op het circuit, maar ook ziet hij een aantal positieve kanten. “Eerlijk gezegd is het voor de coureurs niet zo verkeerd dat er minder mensen in de paddock zijn, omdat we meer vrije tijd hebben. We hebben meer tijd om uit te rusten, waardoor we meer energie hebben als het tijd is om te rijden. Maar wat betreft de sfeer zorgt het feit dat niemand aanwezig is ervoor dat het niet hetzelfde is.”

Om het besmettingsrisico zo veel mogelijk te verkleinen worden de teams geacht om zoveel mogelijk binnen hun eigen bubbel te blijven. De medewerkers van verschillende teams mogen daardoor bijna geen contact met elkaar hebben. De teams doen daar vaak zelf nog een schepje bovenop door ook binnen de renstal zelf meerdere kleine bubbels op te zetten. Deze maatregelen dienen ter aanvulling van meer algemene maatregelen als het verplicht dragen van een mondkapje en het bewaren van voldoende afstand tot andere mensen.

Daniil Kvyat benadrukt dat de nieuwe standaard in de Formule 1 voor wat eenzaamheid zorgt. “Het leven op de baan is absoluut anders, omdat je niet zo veel kan doen buiten je bubbel. Door wat er gebeurt is het al een tijdje een eenzame wereld, en dit heeft het nog wat eenzamer gemaakt! Maar ik klaag niet, want ik geniet er iedere keer van als ik de auto mag besturen.” Ook de Rus ziet wel een voordeel in de rust op het circuit. “We zijn heel gefocust op het racen zelf en dat is volgens mij helemaal niet verkeerd. Natuurlijk houdt het in dat je op zondagavond na de race een rustig avondje hebt, maar dat is niet verkeerd als we race na race hebben. Het is dus belangrijk om een goed ritme te houden.”