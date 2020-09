Gasly klaar voor Red Bull-terugkeer, hoopt dat vorm beloond wordt

Gasly scoorde zondag in Monza de eerste overwinning van zijn F1-carrière. Hij maakte handig gebruik van de rode vlag-situatie en de straf voor Lewis Hamilton, en hield Carlos Sainz in de slotfase achter zich. De overwinning kwam dertien maanden nadat hij was weggestuurd bij Red Bull. In de eerste acht races van vorig jaar haalde Gasly 37 punten in de RB15, dit jaar heeft hij met de AlphaTauri al 43 punten verzameld in hetzelfde aantal races. Gasly staat momenteel op slechts vijf punten van Alexander Albon. Red Bull heeft de positie van de Britse Thai tot op heden met hand en tand verdedigd, maar Gasly is er klaar voor mocht men bij de energiedrankenfabrikant van gedachten veranderen.

“Ik ben er denk ik wel klaar voor, maar het is niet aan mij om daar iets over te zeggen”, aldus Gasly. “Het enige wat ik gedaan heb sinds ze me naar Toro Rosso gestuurd hebben, is focussen op mezelf en laten zien wat ik kan. Als ik het juiste gereedschap heb, ben ik blij met wat we hebben laten zien. Ik heb het niet alleen over Brazilië, maar over het algemeen zijn we steeds vrij sterk geweest. We hebben echt sterke kwalificaties gehad, een paar sterke races. We zullen zien wat er gaat gebeuren.”

Voor de renstal uit Faenza was het pas de tweede overwinning in de historie van het team, twaalf jaar geleden won Sebastian Vettel namens Toro Rosso ook al op Monza. Gasly is trots dat hij met de overwinning een belangrijke plek in de historie van het team heeft gekregen, hij hoopt dat zijn goede vorm beloond wordt. “Toro Rosso heeft heel veel sterke rijders gehad”, vervolgde hij. “Ik ben blij dat ik bij een van de twee hoor die erin geslaagd is voor dit team te winnen. De sterke resultaten moeten beloond worden, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. Het is niet iets waar ik nu aan wil denken. Ik wil van het moment genieten, gewoon omdat het mijn eerste overwinning in F1 was. Ik denk dat er later tijd komt dat ik er nog aan zal denken.”

Met medewerking van Luke Smith