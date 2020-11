Gasly bereid ‘meer verantwoordelijkheid’ te nemen bij AlphaTauri

Sinds zijn terugkeer bij AlphaTauri na een mislukt avontuur bij Red Bull Racing maakt Gasly een uitstekende indruk in 2020. Hij bezet na dertien Grands Prix de tiende positie in het kampioenschap met 63 punten, terwijl teamgenoot Daniil Kvyat in evenveel races tot 26 punten is gekomen. Gasly is een van de mannen in vorm met een zesde plek in de GP van de Eifel, een vijfde positie in de Portugese Grand Prix en een knappe vierde tijd in de kwalificatie op Imola. Al deze prestaties leverde hij na de Italiaanse Grand Prix, waarin hij verrassend zijn eerste Grand Prix en de tweede in de geschiedenis van AlphaTauri (en voorganger Toro Rosso) won.

Daar waar verwacht werd dat Gasly zich met die verrichtingen weer in de kijker had gereden bij Red Bull Racing, bleek uiteindelijk het tegendeel waar. De Fransman is nooit serieus in beeld geweest voor het plekje dat momenteel bezet wordt door Alexander Albon. Afgelopen week werd dan ook bevestigd dat de Fransman aanblijft bij AlphaTauri. Bij dat team wil Gasly volgend jaar een belangrijkere rol gaan vervullen, zo vertelde hij op Imola. “AlphaTauri heeft grote ambities en ik neem graag meer verantwoordelijkheden binnen het team. We gaan proberen om ze zoveel succes te geven als ze verdienen”, zei hij.

Bedoelt hij daarmee dat hij meer de leiding wil nemen binnen het team en meer wil bijdragen aan de ontwikkeling van de auto? “Dat is best goed omschreven”, antwoordt Gasly op een vraag van Motorsport.com. “Van mijn kant is het voor het eerst in mijn F1-carrière dat ik een tweede jaar bij een team blijf, dus ik heb het gevoel dat we aan beide kanten een heel goed idee hebben wat we nodig hebben om competitief te zijn. Het team weet wat ze mij moeten geven om mij te laten presteren, wat ik nodig heb om snel te zijn. Verder moeten we ons altijd verbeteren en weten we op welke vlakken we dat moeten doen. Het was een belangrijk onderdeel van mijn werk om ze wat betreft de ontwikkelingen de juiste kant op te sturen, vlakken aan te wijzen die we moeten ontwikkelen zodat we sneller gaan en onze doelstelling bereiken. Dat is vanzelfsprekend zo hoog mogelijk eindigen in het kampioenschap.”

In de GPUpdate Podcast kwam het aanblijven van Pierre Gasly bij AlphaTauri ter sprake. Ook spraken Erwin Jaeggi, Mark Bremer, Mike Mulder en Ronald Vording over het toekomstperspectief van Alexander Albon en Daniil Kvyat.

Met medewerking van Alex Kalinauckas