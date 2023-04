Gasly beleeft pijnlijke vrijdag in Baku: “Enorm frustrerend”

De vrije training was een kwartier onderweg toen Pierre Gasly getroffen werd door een hydraulisch probleem en zijn A523 vlam vatte. De coureur uit Rouen probeerde de auto terug te brengen naar de pits, maar moest de wagen uiteindelijk langs de kant zetten, zodat de marshals de brand konden blussen.

Twee uur voor het begin van de kwalificatie was de auto terug in de pits. Daar constateerde het team dat het chassis intact was gebleven, maar dat de versnellingsbak en motor wel vervangen moesten worden. Het werd een race tegen de klok om de klus op tijd geklaard te krijgen voor de kwalificatie, maar kort voor het licht op groen ging voor Q1, rolde Gasly tegelijk met de andere coureurs de garage uit.

Gasly bedankte de monteurs van Alpine voor hun inspanningen, maar diezelfde monteurs zagen niet veel later de Fransman bij de derde bocht de kunststof blokken raken, waardoor de achterzijde behoorlijk wat schade opliep. Het incident was reden voor een rode vlag en betekent dat Gasly de Grand Prix op zondag vanaf de negentiende plek moet beginnen. De laatste startrij wordt gedeeld met Nyck de Vries, die eveneens in de derde bocht crashte in de kwalificatie.

“Ik ben natuurlijk erg teleurgesteld”, sprak Gasly na afloop. “Dit was een behoorlijk pittige vrijdag voor ons als team. De training verliep niet zoals gepland door een hydraulisch probleem in de eerste twintig minuten. De jongens hebben fantastisch werk verricht door de auto weer te repareren. Letterlijk één minuut voor de kwalificatie was de wagen klaar. Maar in de kwalificatie was het lastig, doordat ik nog maar zo weinig gereden had.”

Over zijn moment met de muur zei hij: “Ik remde niet zo laat toen ik bij de derde bocht aankwam. Ik remde alleen niet hard genoeg om de bocht te kunnen halen en helaas had ik ook nog wat onderstuur, waardoor ik de muur raakte. Dat was enorm frustrerend. Met dank aan het nieuwe format kunnen we het echter snel achter ons laten en met een schone lei aan het sprintgedeelte op zaterdag beginnen.”

Voor verrassing zorgen

Gasly heeft in de training zeven ronden gereden en legde zes ronden af in de kwalificatie voordat hij crashte. Hij heeft hierdoor nog niet echt een goed idee kunnen krijgen van hoe de auto zich gedraagt in de straten van Baku. “Eerlijk gezegd, niet nee. We hebben dus nog behoorlijk wat om aan te werken voor morgen. Maar het positieve is dat we nog een dag hebben en ons op zondag een lange race wacht”, aldus Gasly. “We gaan ons best doen. Inhalen is mogelijk op dit circuit, dus we zullen alle kansen die zich voordoen moeten aangrijpen en hopelijk kunnen we op zaterdag en zondag dan nog voor een mooie verrassing zorgen.”

Video: Pierre Gasly crasht tijdens kwalificatie in Baku