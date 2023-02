Galerij: Portretten van F1-coureurs… maar dan in AI AI oftewel kunstmatige intelligentie is tegenwoordig een enorme rage op het internet. Niet alleen voor het maken van teksten of het beantwoorden van vragen, ook voor het maken van speciale afbeeldingen is AI een geschikt medium. En zo kunnen ook de F1-coureurs van dit seizoen afgebeeld worden.

Onze ontwerper José Manuel Aguilera heeft alle twintig F1-coureurs van dit seizoen in ‘de machine’ gestopt en dat leverde enkele leuke resultaten op van onder meer de Nederlandse F1-coureurs Max Verstappen en Nyck de Vries. Het AI-model plaatste ook de auto’s van de betreffende coureurs in beeld, maar hierbij zijn grotendeels de kleurstellingen van vorig jaar overgenomen. Bekijk hieronder de AI-afbeeldingen van alle F1-coureurs: Alexander Albon, Williams AI 1 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Carlos Sainz, Ferrari AI 2 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Charles Leclerc, Ferrari AI 3 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Esteban Ocon, Alpine AI 4 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Fernando Alonso, Aston Martin AI 5 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos George Russell, Mercedes AI 6 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Guanyu Zhou, Alfa Romeo 7 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Kevin Magnussen, Haas AI 8 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Lance Stroll, Aston Martin AI 9 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Lando Norris, McLaren AI 10 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Lewis Hamilton, Mercedes AI 11 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Logan Sargeant, Williams AI 12 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Max Verstappen, Red Bull AI 13 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Nico Hulkenberg, Haas AI 14 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Nyck de Vries, AlphaTauri AI 15 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Oscar Piastri, McLaren AI 16 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Pierre Gasly, Alpine AI 17 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Sergio Pérez, Red Bull AI 18 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Valtteri Bottas, Alfa Romeo AI 19 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos Yuki Tsunoda, AlphaTauri AI 20 / 20 Foto door: José Manuel Aguilera Barrientos gedeeld Bet here Bet now Bet here Bet now Deze Formule 1-coureurs zitten in het dream team van Max Verstappen AlphaTauri maakt verdeling De Vries en Tsunoda bekend voor F1-test gedeeld