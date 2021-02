Galerij: Alle Formule 1-wagens van Niki Lauda

March 721 1 / 13 Foto door: Giorgio Piola De 721 van March was de tweede auto waar Lauda mee reed en deze wagen werd bekend vanwege het ‘dienblad’ die als voorvleugel diende en boven de neus van de wagen gemonteerd was. Er werden drie verschillende versies van de 721 gebouwd, geen van de wagens maakte een geweldige indruk. Lauda nam na 1972 afscheid van het team en zocht zijn heil elders.

BRM P160 2 / 13 Foto door: Giorgio Piola Na zijn overstap kwam Lauda bij BRM terecht. In 1973 reed de Oostenrijker met drie verschillende versies van de P160, van versie C tot versie E. Elke keer werd de wagen iets verbeterd.

BRM P160D 3 / 13 Foto door: Giorgio Piola De P160 werd aangedreven door de eigen V12-krachtbron van het team en die was niet heel erg betrouwbaar. Lauda reed in Zuid-Afrika met de ‘D’ en scoorde in België vervolgens zijn beste resultaat van het seizoen. Hij werd vijfde.

Ferrari 312B3 evolutie 4 / 13 Foto door: Giorgio Piola De resultaten bij BRM ten spijt, Lauda had zichzelf als coureur in de kijker gereden en stapte in 1974 met Clay Regazzoni over naar Ferrari. Ook toen was er al sprake van politieke onrust bij de Italiaanse formatie. De fameuze engineer Mauro Forgheiri werd na gedoe overgeplaatst naar andere projecten, maar kort daarna werd hij teruggehaald. Na zijn terugkeer deed hij een aantal aanpassingen aan de 312B3 waarna de wagen succesvol werd.

Ferrari 312B3 5 / 13 Foto door: Giorgio Piola Na de crisis in 1973 moest Ferrari zich herstellen en dat lukte met Lauda en Regazzoni achter het stuur. Lauda pakte twee overwinningen en werd drie keer tweede. Zijn teamgenoot pakte minder overwinningen, maar was wel constanter. Hij scoorde daardoor meer punten en hielp Ferrari naar de tweede plaats in het kampioenschap.

Ferrari 312T 6 / 13 Foto door: Giorgio Piola Het duurde drie races voordat Ferrari in 1975 een genadeklap uitdeelde aan de andere teams. De Scuderia deed dat met de 213T, waarbij de T staat voor de transversale plaatsing van de versnellingsbak. Die was nu voor de achteras geplaatst waardoor het gedrag van de wagen verbeterd werd. Lauda vond zijn draai met dit meesterstuk, hij won vijf races en stond drie keer op het podium. Voor het eerst in elf jaar werd Ferrari weer eens wereldkampioen.

Ferrari 312T 7 / 13 Foto door: Giorgio Piola In 1976 ging Lauda door waar hij gestopt was. Hij begon het seizoen met twee overwinningen en een tweede plaats. Voor de vierde ronde van het kampioenschap veranderde Ferrari de wagen en werd het de 312T2, dit had alles te maken met een reglementswijziging waarbij de afmetingen van de wagen aangepast werd. Ferrari hield de Formule 1 echter in haar greep. Lauda pakte in de volgende vijf races nog eens drie overwinningen en twee podiums.

Ferrari 312T2 8 / 13 Foto door: Giorgio Piola Het noodlot sloeg toe toen Lauda op de Nürburgring betrokken raakte in een ongeval dat zijn leven voorgoed zou veranderen. De Oostenrijker crashte en de wagen vloog in de brand. Collega’s schoten te hulp en trokken de coureur uit het wrak. Lauda werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, de brandwonden en schade aan de longen zou hem voor de rest van zijn leven tekenen. Op miraculeuze wijze keerde hij drie races later al terug en wist hij in het kampioenschap zelfs nog een aardige strijd te leveren tegen James Hunt.

Ferrari 312T2 9 / 13 Foto door: Giorgio Piola Lauda keerde een jaar later terug op de hoogste trede van het podium. Hij won het kampioenschap en pakte nog eens drie overwinningen en zeven podiums met de 312T2.

Brabham BT46 10 / 13 Foto door: Giorgio Piola Na zijn vertrek bij Ferrari stapte Lauda over naar Brabham. De wagen was niet slecht, maar de Alfa Romeo-krachtbron was niet sterk genoeg om echt potten te breken. Het grondeffect was in die tijd van groot belang in de Formule 1.

Brabham BT46B 11 / 13 Foto door: Giorgio Piola De Brabham BT46B (of de fanauto) was niet alleen controversieel, maar ook nog eens bloedsnel in de handen van Lauda. De wagen ging slechts één Grand Prix mee en die won hij. In de Zweedse GP eindigde Lauda maar liefst 34 seconden voor zijn eerstvolgende rivaal Riccardo Patrese.

McLaren MP4-1 12 / 13 Foto door: Giorgio Piola Lauda had de sport met nog twee races in 1979 te gaan verlaten, maar Ron Dennis wist hem in 1982 tot een terugkeer te verleiden. Lauda werd bij het vernieuwde McLaren teamgenoot van John Watson en wist twee overwinningen te pakken.