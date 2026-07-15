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Bortoleto: F1 heeft zijn 'magie' niet verloren; coureurs moeten 2026-klachten achter zich laten

De Audi-man zegt dat F1 nog steeds leuk is, en dat mensen moeten stoppen met klagen over de huidige regels

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Gepubliceerd:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Audi’s Gabriel Bortoleto heeft gesuggereerd dat coureurs “de bladzijde moeten omslaan” wat betreft hun grieven over de reglementen voor 2026, en is stellig dat de Formule 1 zijn magie niet heeft verloren.

De overstap van de reglementen van 2022-25, waarin coureurs gewend waren geraakt aan auto's met veel downforce die zelfs de meest uitdagende snelle bochten voluit konden nemen, naar de regels van 2026 is voor een groot deel van het veld een twistpunt geweest.

Hoewel het aspect van energiemanagement licht is verbeterd met de Miami-aanpassingen aan de regels voor de inzet, die het totale elektrische vermogen en het gebruik van boost beperkten om ervoor te zorgen dat de batterijen langzamer leegliepen, is dit een kleine stap geweest.

In 2027 en 2028 worden verdere wijzigingen doorgevoerd om de ernstigere problemen met energiemanagement glad te strijken, met verhogingen van het vermogen van de verbrandingsmotor dankzij verhoogde limieten voor de brandstofdoorstroming.

Veel coureurs hadden gewaarschuwd dat Silverstone zwaar was voor het energieverbruik, en hebben gesuggereerd dat de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps mogelijk nog zwaarder zou kunnen zijn – Oscar Piastri suggereerde dat het misschien “treurig” zou zijn om te zien dat een deel van de uitdaging wordt afgezwakt door lege batterijen.

Bortoleto bood na de Britse Grand Prix een andere kijk en stelde dat Silverstone zijn “magie” niet had verloren, ondanks enkele lagere snelheden door de snellere bochten.

“Ik denk niet dat we de magie van de sport hebben verloren,” zei Bortoleto. “We rijden nog steeds verdomd hard door Copse. Het is 280[kph], dus ik lift nog steeds om die bocht te nemen.

“Het is niet zo makkelijk voluit, het is niet zo dat je denkt: ‘oh, we gebruiken niet alle grip die we hebben’.

“Uiteraard was het vorig jaar een ander concept, maar ik denk dat we de bladzijde moeten omslaan. Dat zijn de reglementen waarmee we nu leven.”

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De Braziliaan voegde eraan toe dat de negatievere stemmen in F1 een ander onderwerp moesten vinden, en moesten accepteren dat de nieuwe reglementen tot het einde van 2030 blijven – waarna F1 overweegt om terug te schakelen naar een atmosferische V8.

Bortoleto zegt dat hij nog steeds plezier beleeft aan het rijden met de huidige auto's, die aan de chassiskant door de coureurs grotendeels worden gewaardeerd vanwege hun grotere wendbaarheid.

“Als er nog steeds mensen over klagen, sla dan gewoon de bladzijde om. Dat zijn de reglementen die we tot 2030 hebben, als ik het goed heb begrepen,” vervolgde hij.

“En dan in 2031, wanneer we naar de nieuwe reglementen gaan, praten we er weer over.

“Maar we kunnen niet drie jaar lang telkens over hetzelfde probleem praten, weet je, want dit is wat we hebben. De auto's zijn nog steeds leuk om te rijden.

“Het is anders. We moeten ons daaraan aanpassen en zo is het leven.”

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