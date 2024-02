Gaat race-engineer Hamilton mee naar Ferrari? "Gaan toekomst 'Bono' bespreken"

Het is in de Formule 1 niet ongebruikelijk dat coureurs bij een overstap naar een ander team personeel meenemen. Coureurs hebben door de jaren heen immers een vertrouwensband opgebouwd met bijvoorbeeld hun race-engineer en de overstap kan dan wat makkelijker verlopen door vertrouwde personen mee te nemen. Zo gingen Ross Brawn en Rory Byrne in 1996 naar Ferrari in navolging van Michael Schumacher en kon Fernando Alonso in 2015 rekenen op de steun van Andrea Stella toen hij overstapte naar McLaren.

Voor Lewis Hamilton geldt ook dat hij een zeer goede band heeft met zijn race-engineer, Peter Bonnington. 'Bono', zoals hij ook wel genoemd wordt, maakt al lange tijd deel uit van het team uit Brackley en heeft met Hamilton de nodige successen geboekt. Door de overstap van Hamilton naar Ferrari in 2025 rijst nu wel de vraag of Bonnington Mercedes trouw blijft, of toch meegaat met de zevenvoudig F1-kampioen. "Dit is een discussie die we de komende maanden moeten voeren", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij heeft nog niet veel gesproken met Bonnington, maar: "Toen ik hem erover vertelde, vroeg hij of het een 1 aprilgrap was. Het is dus iets wat we in de toekomst zullen bespreken."

Wat een eventuele transfer van Bonnington naar Ferrari zou bemoeilijken, is het feit dat hij tot en met de laatste race van het seizoen actief is voor Mercedes. Formule 1-personeel dat een overstap maakt naar een ander team moet doorgaans eerst met gardening leave. Aangezien de Grand Prix van Abu Dhabi op 8 december plaatsvindt, zou het een zeer korte gardening leave moeten worden, wil Bonnington in januari ook al aan de slag kunnen gaan voor het team uit Maranello.

Of 'Bono' meegaat of niet, Hamilton zal bij Ferrari hoe dan ook moeten wennen aan de vele nieuwe gezichten. Teambaas Fred Vasseur kent hij nog wel, evenals voormalig Mercedes-performance directeur Loïc Serra, die volgend jaar aan de bak gaat bij Ferrari. Mocht Bonnington naar Ferrari vertrekken, dan moet Ferrari een oplossing vinden voor Riccardo Adami, die op dit moment de race-engineer is van Carlos Sainz. De Spanjaard moet plaatsmaken voor de komst van Hamilton nadat Charles Leclerc wel te horen had gekregen dat zijn contract verlengd zou worden.