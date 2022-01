Net als een jaar geleden is het formeel nog onduidelijk of Lewis Hamilton bij de eerste Grand Prix van het seizoen present is. Begin 2021 draaide die onzekerheid om een nieuw contract, ditmaal om de nasleep van Abu Dhabi. De voortekenen wijzen erop dat Hamilton 'gewoon' doorgaat en zijn contract respecteert, al houdt de gang van zaken de gemoederen nog altijd bezig. Jost Capito, CEO en teambaas van Williams, is echter een hele andere mening toegedaan. "Ik ben daar totaal niet mee bezig en eigenlijk interesseert het me ook niet echt of hij wel of niet rijdt [in 2022]."

"Het maakt mij helemaal niet uit, echt niet. Mensen zeggen altijd dat er te weinig plek in de Formule 1 is voor jonge coureurs en dan denk ik: als iemand zevenvoudig wereldkampioen is, dan heeft hij eigenlijk al genoeg laten zien en kan hij toch ook plaatsmaken voor een jonge coureur, waarom niet?", aldus Capito in gesprek met RTL Deutschland.

Dat gezegd hebbende, hoopt Capito in een ander opzicht wel dat Hamilton doorgaat. Alleen dan krijgt George Russell volgens de Williams-teambaas een kans om de 103-voudig Grand Prix-winnaar te verslaan. "Als hij niet doorgaat, zou dat slecht zijn voor George. In dat geval kan George hem niet verslaan en ik geloof dat hij Hamilton echt heel graag wil verslaan. Dat zou ik hem ook gunnen", zo vervolgt de Duitse teambaas. Het verslaan van Hamilton lijkt geen sinecure, maar Capito acht het mogelijk. "George is geen ruwe diamant meer. Hij is al voor een deel geslepen, al zit hij nog iets van het potentieel af dat hij in zich heeft. Bij Mercedes kan hij zich nog verder ontwikkelen."

Capito is er heilig van overtuigd dat er een toekomstig wereldkampioen in Russell schuilt, iemand die Hamilton en ook Max Verstappen het vuur aan de schenen kan leggen. "Maar hij heeft wel een compleet ander karakter", stelt Capito als de vergelijking tussen Russell en Verstappen wordt gemaakt. "Maar gelukkig hoeft niet iedereen in de Formule 1 hetzelfde karakter te hebben om snel te zijn. Ik geloof echt dat George met Max Verstappen kan vechten, daar ben ik zelfs van overtuigd." Als de W13 competitief is, moet dat in 2022 ook al meteen mogelijk zijn. Aan de mentale en fysieke voorbereiding van Russell heeft in ieder geval niet gelegen, zo besluit Capito: "Als hij straks voor het eerst in de nieuwe auto stapt, zal hij absoluut top zijn."