Gevecht om de zege?

Dit seizoen hebben Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris en Charles Leclerc al een Grand Prix gewonnen. De laatste keer dat we zoveel verschillende winnaars hadden in de eerste acht races, was in 2017. Het is een duidelijk signaal dat de gaten in het veld dit seizoen een stuk kleiner zijn. Ferrari, McLaren en Red Bull hebben allemaal een auto waarmee een overwinning tot de mogelijkheden behoort, terwijl Mercedes langzaam maar zeker ook naar voren kruipt. Ook in Canada belooft het weer een spannende strijd te worden.

Vooral Sergio Pérez zal erop gebrand zijn om in Montreal goed voor de dag te komen. De Mexicaan staat dan wel op het punt zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen, de buitenwacht is nogal kritisch op zijn laatste resultaten. Voor de GP van Imola stond hij nog op P2 in het WK, maar na een achtste plek in Italië en een uitvalbeurt in Monaco is hij weggezakt naar de vijfde plek. Canada is echter niet zijn favoriete race. Als Red Bull-coureur zag hij een keer de vlag niet en werd hij een keer zesde. Om het nog wat duidelijker te maken: in elf pogingen scoorde hij maar vier keer punten. Zijn beste resultaat was een derde plek en dat was in 2012.

Pérez staat dan ook zeker niet op het lijstje met favorieten voor de race. Verstappen is de topfavoriet, met Norris en Leclerc in zijn kielzog. Niet gek dat deze drie rijders bovenaan staan, de laatste drie races hebben zij de meeste punten gescoord. Maken zij er een spektakel van op het Circuit Gilles Villeneuve? Of kan Pérez, Sainz, Piastri of een andere coureur een verrassende zege pakken?

De onrust bij Alpine

De strijd om de zege zal nauwlettend gevolgd worden, maar bij Alpine is er ook een heuse strijd gaande. Pierre Gasly en Esteban Ocon hebben geen goede band met elkaar, maar na de race in Monaco is er een bommetje geploft. Ocon sneed nogal rigoureus voorlangs bij Gasly in de eerste ronde en schakelde daar zichzelf en bijna zijn teammaat uit. Bij teambaas Bruno Famin was de maat meer dan vol.

Er werd even gesproken over een schorsing voor Ocon, maar maandag werd bekend dat hij het seizoen wel mag afmaken. Daarna komt er een einde aan de samenwerking tussen de coureur en het team. Dat betekent wel dat er nog zestien races gereden moeten worden, waarin van alles kan gebeuren. Met name Ocon zal erop gebrand zijn om zich goed te laten zien, in de hoop een zitje voor komend jaar veilig te stellen. De eerste krachtmeting na alle onrust in Monaco is dus in Canada.

Weet Ocon in Canada positief te verrassen? Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon heeft op basis van de resultaten op het semi-stratencircuit de beste papieren. Vier keer startte hij de Canadese GP en vier keer pakte hij punten, met als beste resultaat twee zesde plaatsen in 2017 en 2022. Gasly is in even zoveel pogingen niet verder gekomen dan een top-tien klassering. Dat was in 2019, toen hij met de Red Bull de achtste plek behaalde.

Valt Ocon in Canda in positieve zin op? Of komt Gasly beter voor de dag in Montreal?

Kan Sauber als laatste van de nul afkomen?

Na het punt van Alexander Albon tijdens de race in Monaco staat er nog maar een team zonder punten: Sauber. De Zwitserse renstal heeft het erg lastig en de dertiende plek van Valtteri Bottas in Monaco was het beste resultaat tot nu toe. De keiharde realiteit is dat het team op alle gebieden tekortschiet.

Toch gloort er wat hoop. De resultaten van de laatste jaren tijdens de GP van Canada bieden genoeg reden tot optimisme. 2019 was namelijk het laatste jaar dat de formatie uit Hinwill zonder punten Montreal verliet. Even ter herinnering, destijds heette het team nog Alfa Romeo en waren Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen de coureurs, corona was een drankje en Verstappen had nog geen F1-titel op zijn naam staan. Een punt zal meer dan welkom zijn voor het team onder leiding van Alessandro Alunni Bravi.