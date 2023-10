Het was een leuk gezicht, de vijf junioren in de eerste training. De een reed de hele training, de ander (Theo Pourchaire) stond na tien minuten al beteuterd in de pits. Voor drie coureurs was het zelfs de eerste keer dat ze deelnamen aan een officiële Formule 1-training, namelijk Isack Hadjar bij AlphaTauri, Oliver Bearman bij Haas en Frederik Vesti bij Mercedes. De jongelingen werden direct voor de leeuwen gegooid, want de baan in Mexico ligt ver boven zeeniveau en dat is een grote uitdaging voor de coureurs. Het kan je carrière maken of breken, kijk maar naar iemand als Alfonso Celis jr. Die naam zegt waarschijnlijk niet zo heel veel, maar hij vouwde in 2017 in de eerste training de Force India van Esteban Ocon op. Motorsport.com kijkt naar de drie compleet nieuwe namen in een F1-weekend en wat hun toekomstkansen zijn.

Oliver Bearman laat visitekaartje achter

Bij Haas verscheen Oliver Bearman. Ietwat geholpen door Ferrari, want daar is hij junior, maar desalniettemin liet hij een goede indruk achter. Hij had eerder deze maand al een keer in een 2021 Ferrari gereden, maar dat was meer een showrun. Voor Bearman eindigde de training ook nog eens fijn, want hij was de snelste van alle rookies.

"Ik wilde in eerste instantie er alles aan doen om een cleane sessie te hebben", vertelt de Brit na afloop van de sessie. "Dat is gelukt. Ik ben heel blij dat ik daarmee heb kunnen starten. Als tweede kon ik heel snel op snelheid komen, dat voelde goed en ik voelde me snel vertrouwd in de auto. Dus ja, ik ben min of meer blij. Er zijn altijd wat verbeterpunten, want het was bijvoorbeeld mijn eerste keer op een zachte band en mijn eerste keer in een longrun. Dat gaat de tweede keer beter."

Bearman noemt ook wat voor hem de grootste verrassing was toen hij in een 2023-auto plaatsnam "Je weet pas hoe hard je gaat op het moment dat je gaat remmen", vertelt de 20-jarige rijder. "Dan denk je, oh ik ga de apex niet halen. Ook het zicht is erg beperkt. Ik had daar de eerste paar rondes moeite mee, ik probeerde toen meer op gevoel dan op zicht te rijden. Dat was iets nieuws voor me."

Volgend jaar gaan we de Engelsman gewoon weer in de Formule 2 zien en het doel moge duidelijk zijn. Voor niets minder dan de titel gaat Bearman in 2024.

'Mini-Prost' Isack Hadjar maakt vuurdoop mee

Waar Bearman zogezegd al een keer eerder achter een F1-stuurtje zat, reed Isack Hadjar helemaal voor het eerst in een F1-auto. De Fransman kreeg de kans bij AlphaTauri en liet ook een stabiele indruk achter. "Ik voelde me heel erg onrustig", noemt de Formule 2-coureur. "Ik voelde me opgewonden, maar ook wat onrustig. Het is namelijk een hele grote stap vanuit de Formule 2." Pas na de eerste keer op de baan kon Hadjar weer ademhalen: "Toen wist ik, ik kan dit. Het ging me beter af dan dat ik had verwacht."

De start van de training verliep ietwat rommelig met wat anti-stall, maar daarna greep Hadjar de kans met beide handen aan. "Aan het einde kwam ik in een goed ritme terecht en voelde het alsof ik dit al jaren deed", aldus de Red Bull-junior. "Ik kon zonder verkeer niet echt aan een goede rondetijd komen. Ik moest vaak het tempo laten varen en verloor daarbij veel warmte. De racerun was voor mij het interessantst, want ik kon daar experimenteren. De racepace was goed en ik kon de softs twee ronden in leven houden."

Hadjar heeft wel een opvallende bijnaam gekregen van Helmut Marko, de talentenscout van Red Bull: Mini-Prost. Op de vraag wat Hadjar van die bijnaam vindt, lacht de Fransman: "Hij [Marko] heeft het me twee jaar geleden verteld. Ik weet niet waarom [hij me zo noemt], maar ik accepteer het! Ik denk dat het komt omdat ik naast het rijden de engineering ook leuk vindt. Ik zie de debriefings niet als werk. Ik kan daar veel van leren."

In Abu Dhabi verschijnt Hadjar weer, alleen deze keer in de dominante Red Bull. Het gaat erg interessant zijn om te zien hoe hij in zo'n auto voor de dag komt.

Vesti voldoet aan alle Mercedes-eisen

Frederik Vesti reed wat onopvallend rond, maar volgens Mercedes waren zijn rondjes uitstekend. "Dit is een droom die uitkomt", vertelt een extatische Deen na afloop van de training. "Vanaf het moment dat ik bij het juniorprogramma kwam, heb ik erg hard gewerkt om in de juniorklasses goede resultaten te boeken en om me in de sim voor te bereiden op vandaag."

Voor Vesti was het vanaf meet af aan duidelijk dat hij moest schikken naar de wil van de engineers, maar dat deerde hem niet. "We focusten ons op zoveel mogelijk data vergaren voor het team", verklaart de nummer twee uit de F2-stand. "Dat is ook het interessantst. Het was ook leuk om te werken met de prototype band. Voor mij was de taak om zo snel mogelijk op snelheid te komen."

Zoals gezegd is de baan in Mexico een serieuze uitdaging voor de coureurs. Vesti zegt ook dat hij moeite had met het aanpassen aan de baan. "Er is hier heel weinig grip", aldus de coureur uit Velje. "Dat kon ik op de baan erg goed voelen. Het hielp daar niet bij dat het een nieuwe baan voor mij was. Ik moest dus veel leren in een uur, maar het was wel een plezier om in de auto te rijden."

Voor Vesti is er nog een minieme kans op de titel in de Formule 2. Mocht de Deense rijder daarin niet slagen, dan is het zeker een optie dat we hem volgend jaar nogmaals in die klasse aan het werk zien.