Gaat de betrouwbaarheid van de Mercedes-motor een rol spelen in het WK?

Op de vrijdag voor de Russische Grand Prix besloot Red Bull Racing om Max Verstappen een nieuwe krachtbron te geven, waardoor de Nederlander de race in Sochi vanaf de twintigste plaats moest starten. Zondagochtend volgde het bericht dat ook Valtteri Bottas – na Monza – opnieuw een nieuwe motor gestoken kreeg. Critici zagen dit als een tactische zet van Mercedes: door Bottas vlak voor Verstappen te positioneren, zou de Fin een obstakel kunnen vormen bij de opmars van de Nederlander. Teambaas Toto Wolff hield echter bij hoog en bij laag vol dat er wel degelijk iets aan de hand was met de krachtbron van Bottas en dat de wissel uit nood was geboren. Maar omdat ook Williams-coureur Nicholas Latifi afgelopen weekend een nieuwe Mercedes-motor kreeg, werd er al snel gefluisterd dat er misschien wel iets meer aan de hand is bij de motorenbouwer uit Brixworth.

Terwijl Mercedes nog wacht op een grondige analyse van de krachtbron die Bottas in Monza gebruikte – en afgelopen weekend in Sochi dus werd vervangen door een nieuw exemplaar – moest Wolff schoorvoetend toegeven dat er bij Mercedes wat onzekerheid bestaat over de staat van de krachtbron. Niet alleen belangrijk voor het huidige, spannende Formule 1-seizoen, maar ook voor 2022 als de teams het zullen moeten doen met volledig ‘bevroren’ krachtbronnen. “Dat is de reden waarom we nu een paar ballen in de lucht hebben. We moeten ervoor zorgen dat we echt alle problemen die we met de power unit hebben oplossen, niet alleen voor dit jaar, maar ook voor volgend jaar. We zitten in een fase waarin we moeten beoordelen hoe we het seizoen waar het gaat om de krachtbronnen, moeten voortzetten.”

Dat Bottas nu al twee weekends op rij een gridstraf heeft moeten pakken is één ding, maar met nog zeven races te gaan zou het rampzalig zijn als ook Lewis Hamilton er aan moet geloven en een gridstraf zal moeten nemen. Vooral nadat titelrivaal Max Verstappen in Sochi met een nieuwe motor en een gridstraf toch tot een prima tweede plaats kwam en dus nauwelijks verlies leed in het kampioenschap. Hoewel er bij Hamilton nog niet veel aan de hand lijkt, uitte Red Bull-adviseur Helmut Marko al het vermoeden dat de Engelsman dit seizoen nog wel tegen een motorwissel en dus een gridstraf aanloopt. En ook Hamilton zelf is voorzichtig: hij zei in Sochi dat hij er op let zijn huidige motoren niet al te veel te belasten. “Op dit moment probeer ik mijn motoren – die we erin hebben gezet – met de grootste zorg te behandelen als ik rij. Je hebt het dan over hoeveel gas ik geef, hoeveel toeren ik maak. Ik probeer het aantal ronden dat ik rijd tot een minimum te beperken.”

Gevraagd of de betrouwbaarheid van de motor nu de grootste zorg van Mercedes is in de jacht op de wereldtitel, zei Wolff. “Het gaat altijd om betrouwbaarheid versus prestaties, het is altijd een dunne lijn die je goed moet krijgen. DNF's (uitvalbeurten) zijn uiteraard een no-go voor het kampioenschap en niemand – wij niet en onze concurrenten niet – kan zich een raceweekend met nul punten veroorloven.”