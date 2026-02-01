Steiner: "Vertrek bij Red Bull Racing het beste dat me is overkomen"

Günther Steiner blijft een van de markantste personen die de afgelopen jaren in de paddock van de Formule 1 heeft rondgelopen. De Italiaan - afkomstig uit Merano - was van 2016 tot eind 2023 teambaas van Haas F1 en bouwde in die jaren een reputatie op als leidinggevende die geen blad voor de mond nam. Zijn uitbarstingen - vastgelegd op camera voor de Netflix-serie Drive to Survive - leverden hem een grote schare fans op, maar uiteindelijk moest hij bij Haas wel het veld ruimen voor Ayao Komatsu.

Voordat Steiner teambaas werd van Haas werkte hij in 2005 korte tijd bij Red Bull Racing als technisch directeur operations, naast teambaas Christian Horner. Nadat Red Bull later Adrian Newey aantrok, vertrok Steiner naar North Carolina om technisch directeur te worden van Red Bulls NASCAR-project.

Günther Steiner en David Coulthard in dienst bij Red Bull Racing. Foto door: Red Bull Racing

Die functie bekleedde hij van april 2006 tot april 2008. "Voor mij pakte het perfect uit", vertelde Steiner in een uitgebreid interview met YouTube-kanaal FanAmp. "Achteraf gezien was dat mijn geluksmoment. Het werd druk bij Red Bull en mijn vertrek opende de deur naar Amerika." Steiner zag aan de andere kant van de grote plas een jeugddroom uitkomen. "Ik wilde als jongere altijd al in de VS wonen, maar dat kan niet zomaar. Je hebt een werkvisum nodig. Dit gaf me die kans — en toen ik er eenmaal was, raakten ze me niet meer kwijt", grapte hij.

Na zijn vertrek bij het NASCAR-team richtte Steiner begin 2009 zijn eigen productiebedrijf op: Fibreworks Composites. Het bedrijf groeide uit tot een serieuze speler. "Ik begon mijn eigen onderneming en inmiddels werken daar 300 mensen, dus dat is behoorlijk succesvol." Dat Amerikaanse succes leverde hem geen windeieren en zelfs een terugkeer in de Formule 1 op, iets wat vanuit Europa veel moeilijker was geweest. "Als ik hetzelfde in Europa had geprobeerd, was het me niet gelukt", is Steiner stellig. "Ik had daar geen investeerder gevonden. En een Amerikaanse investeerder overtuigen vanuit Europa? Dat werkt niet. De afstand is te groot, niet alleen geografisch maar ook cultureel. Ik moest de Amerikaanse cultuur leren begrijpen om dezelfde taal te spreken als zakenmensen daar."

Guenther Steiner, teambaas Haas F1 Team met eigenaar Gene Haas Foto door: Haas F1 Team

Een van die zakenmensen was Gene Haas, destijds mede-eigenaar van het Stewart-Haas NASCAR-team, die wel oren had naar een avontuur in de Formule 1. De Amerikaan stelde Steiner aan als chef van het project. Het team kocht na het faillissement de fabriek van Marussia F1, ging samenwerkingen aan met Ferrari en Dallara en trad in 2016 toe tot de Formule 1. "Voor mij was dat het beste wat me in mijn leven is overkomen: Red Bull verlaten", concludeert Steiner.